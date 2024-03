Renascer: José Augusto confessa segredos a José Inocêncio

Na novela “Renascer”, os segredos que José Augusto (Renan Monteiro) esconde do pai, José Inocêncio (Marcos Palmeira), estão prestes a vir à tona. Quem vai contar ao coronel é o próprio médico, em conversa clara e dolorosa.

VEJA MAIS

Entre os quatro filhos de Inocêncio, apenas João Pedro (Juan Paiva) se interessa pelos negócios da fazenda, o que causa desgosto no coronel. Ele não faz questão de esconder a lamentação e, sem saber, toca em ferida aberta de Augusto: “Achei que você só fosse me aparecer aqui quando a sua mulher quisesse vir junto.” O filho diz que se separou e o pai dá uma bronca, mas é surpreendido com o motivo do divórcio. “Eu peguei ela na cama com outro”, dispara o médico.

José Augusto (Renan Monteiro) revela ao pai que foi traído pela esposa (Reprodução / Globo)

Inocêncio fica surpreso com a revelação do filho, que chegou a contratar detetive para descobrir o caso da esposa e abriu mão da casa e do consultório para não ter que dividir. “Vim pra cá pra ficar, painho. Isso é, se o senhor me aceitar em sua casa”, fala Augusto.

Depois de um tempo, Augusto e Inocêncio conversam novamente. O coronel afirma que nunca largou a mão dos filhos e deu estudo e dinheiro. “Mas não esteve lá quando nenhum de nós precisou”, desabafa o primogênito. Logo o pai diz que os filhos só o procuravam para pedir dinheiro e Augusto fala que ele está certo e nenhum dos filhos está “à altura” do fazendeiro.

José Inocêncio (Marcos Palmeira) fala a José Augusto (Renan Monteiro) que pode ter falhado com os filhos (Reprodução / Globo)

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Renascer: conheça José Augusto, primogênito de José Inocêncio]]

José Inocêncio assume que talvez tenha falhado com os filhos e José Augusto lamenta: “Eu sou um fracassado, meu pai. Eu não tenho e nem nunca tive talento ou vocação para a medicina.” O primogênito seguiu carreira na área da saúde para atender os desejos do pai.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)