Renascer: José Inocêncio descobre relacionamento de João Pedro e Sandra

Em “Renascer”, o relacionamento de João Pedro (Juan Paiva) e Sandra (Giullia Buscacio) está deixando de ser um segredo. José Inocêncio (Marcos Palmeira) é o próximo a saber sobre o romance do filho com a herdeira de Egídio (Vladimir Brichta), seu inimigo. A reação do fazendeiro não é agradável.

Deocleciano (Jackson Antunes) conta ao coronel que o rapaz lhe apresentou Sandra. “Esse moleque tá querendo me afrontar, é?”, pergunta Inocêncio. O amigo sugere que ele converse com o filho e se resolva, porque o caso parece ser sério.

Deocleciano (Jackson Antunes) conta para José Inocêncio (Marcos Palmeira) sobre visita de Sandra (Giullia Buscacio) (Reprodução / Globo)

“Eu não posso aceitar filho meu mais aquele raça! Será que aquele infeliz não sabe com quem é que tá lidando?”, fala. José Inocêncio fica revoltado com o namoro de João Pedro. “Saber, ele sabe, mas não tá se importando muito com isso, não. Ele teve o assanhamento de me levar a talzinha lá em casa”, diz Deocleciano.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)