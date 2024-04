Renascer: Pastor Lívio é convidado para celebrar casamento de Sandra e João Pedro

Em “Renascer”, mais um casamento está chegando. Dessa vez, a união oficializada será de Sandra (Giullia Buscacio) e João Pedro (Juan Paiva). Egídio (Vladimir Brichta), pai da noiva, até convida Pastor Lívio (Breno da Matta) para celebrar o casório.

Lívio vai a um jantar na casa de Egídio e Dona Patroa (Camila Morgado). Durante a refeição, o coronel fala: “Sabe, pastor, eu chamei o senhor até aqui pra lhe fazer um convite. O amigo vai ter um belo de um casório pra fazer por estas bandas.” Lívio questiona de quem será o casamento.

Egídio (Vladimir Brichta) convida Pastor Lívio (Breno da Matta) para celebrar casamento de Sandra (Giullia Buscacio) e João Pedro (Juan Paiva) (Reprodução / Globo)

“Se eu contar, o pastor não vai nem acreditar! O de minha filha, Sandra, mais o filho do José Inocêncio, João Pedro”, diz Egídio. Pastor Lívio para de comer e se espanta com o que ouve, já que Inocêncio (Marcos Palmeira) é inimigo do marido de Dona Patroa. Egídio reforça que, apesar das intrigas com o fazendeiro, ele quer o casamento de Sandra e João Pedro.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)