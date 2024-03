Renascer: José Inocêncio diz para João Pedro mandar Sandra embora

Em “Renascer”, José Inocêncio (Marcos Palmeira) e João Pedro (Juan Paiva) sempre tiveram uma relação complicada. Tudo piora quando o caçula do coronel decide namorar Sandra (Giullia Buscacio), filha do inimigo Egídio (Vladimir Brichta). Em conversa entre pai e filho, Inocêncio diz para João Pedro mandar a moça embora.

Sandra fugiu para a casa de João Pedro após apanhar do pai e ser trancada no quatro. Lá, ela foi recebida por Morena (Ana Cecília Costa) e acolhida pelo namorado. Entretanto, a atitude do casal não satisfaz as famílias.

José Inocêncio decide chamar o filho caçula para conversar. João Pedro diz que o assunto de Sandra só lhe diz respeito, mas o coronel não se satisfaz com a resposta. “É não. A mesmo que você não seja mais filho meu”, fala.

João Pedro (Juan Paiva) e José Inocêncio (Marcos Palmeira) discutem (Reprodução / Globo)

Entre um assunto e outro, o fazendeiro aproveita para se desculpar com João Pedro. “O que me importa é que, de repente, eu vi que tava errado a teu respeito. E te peço desculpa por isso”, diz. Tudo vai bem, até o pedido final: “Então, eu quero que você me ouça. Eu quero que você mande ela embora daqui!”.

João Pedro fica assustado com a fala do pai, enquanto Mariana (Theresa Fonseca) aparenta estar feliz.

