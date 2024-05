Renascer: Buba decide visitar os pais e José Augusto a acompanha

Na novela “Renascer”, Buba (Gabriela Medeiros) tenta encarar o passado. A psicóloga liga para a mãe, mas a reação do pai não é das melhores e logo o contato é interrompido. Decidida a resolver as pendências, Buba viaja até sua cidade natal, acompanhada por José Augusto (Renan Monteiro).

VEJA MAIS

Quando decide ligar para a mãe, Buba fica paralisada com a reação do pai. Ao perceber que a esposa está falando com a filha, ele se enfurece e a ligação termina. Agora, Buba escolhe encarar os traumas do passado e viaja ao interior.

Com José Augusto, a psicóloga chega na cidade e já no hotel reencontra seu amigo de infância, Décio (Miguel Rômulo). No mesmo instante, Buba sai correndo e deixa o médico na recepção. Andando pela rua, ela se lembra do bullying que sofria quando criança e do apoio de Décio na sua vida.

Buba quase desiste de ir até a casa de seus pais, mas continua firme e vai ao encontro de Meire (Malu Galli) e Humberto (Guilherme Fontes). No carro com Augusto, ela avista a mãe e desce para cumprimentá-la. “Dona Meire, a senhora tá lembrada de mim?”, questiona Buba.

VEJA MAIS

Meire pede desculpas e fala que está com a memória fraca. “Meu marido diz que é a idade”, afirma. Buba, então, dá sinais à mãe de quem ela é, mas Meire não reconhece. “Pode me chamar de filha”, declara a psicóloga. “Beto, é você?”, questiona a mãe, a chamando pelo apelido que não lhe cabe mais.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)