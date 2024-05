Renascer: Mariana ouve conversa sobre Buba e fica assustada

Em “Renascer”, Inácia (Edvana Carvalho) é muito conectada com sua espiritualidade. Os pressentimentos e sonhos da fiel escudeira de José Inocêncio (Marcos Palmeira) nunca falham. Em conversa com Teca (Lívia Silva), Inácia fala sobre uma visão que teve do filho que a menina está esperando.

VEJA MAIS

“Você tava tendo seu filho aqui, nesse quarto onde a gente tá. Não tinha dado tempo de lhe levar pra lugar nenhum e você teve que ter a sua criança aqui, que nem dona Maria Santa”, fala Inácia. Sem saberem que Mariana (Theresa Fonseca) está escutando tudo atrás da porta, elas continuam conversando.

No sonho, Inácia via que era um menino, mas que havia uma parte que ela não conseguiu decifrar: “Teu filho era metade macho, metade fêmea. Duvido nada que essa criança me venha ao mundo sob as bênçãos de Oxumarê.”

Teca, então, comenta sobre Buba (Gabriela Medeiros) e a compara com o bebê. “Que nem tia Buba. Metade macho, metade fêmea”, afirma. O comentário deixa Inácia confusa e Teca disfarça. Mariana fica assustada com o que ouve.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)