Renascer: José Augusto e José Bento são obrigados a trabalhar na fazenda de José Inocêncio

Na novela “Renascer”, José Augusto (Renan Monteiro) e José Bento (Marcello Melo Jr.) agora precisam trabalhar se quiserem continuar morando na fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira). O coronel arrumou serviço para os filhos na safra de cacau e colocou os dois na roça.

Augusto, médico, e Bento, advogado, são os “doutores” da família, mas nem por isso Inocêncio deixará de colocá-los para pisar no cacau. Na plantação, o coronel manda os dois tirarem os sapatos e as meias. “Isso não tem cabimento”, reclama José Bento. “Isso é ridículo. Não sei onde painho quer chegar com essa maluquice”, fala José Augusto.

José Augusto (Renan Monteiro) e José Bento (Marcello Melo Jr.) pisam no cacau com José Inocêncio (Marcos Palmeira) (Reprodução / Globo)

José Inocêncio não se compadece dos filhos e diz pra eles continuarem o trabalho, ameaçando, até mesmo, deserdar os dois. “Ninguém vai parar enquanto eu não parar”, ordena.

José Augusto (Renan Monteiro) e José Bento (Marcello Melo Jr.) reclamam da atitude do pai (Reprodução / Globo)

“Se vocês tão achando isso ruim, se preparem, porque ainda tem a roça e a fornalha”, avisa o coronel. Bento continua reclamando e afirma que o pai ter que ter um motivo para deserdar um filho, e ainda declara ser “humilhação” esse serviço. “Pois pra mim não existe orgulho maior. Humilhação mesmo é ter colocado dois filhos vagabundos nessa vida”, desabafa Inocêncio.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)