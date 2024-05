Renascer: Buba fala sobre passado com José Augusto

Na novela “Renascer”, Buba (Gabriela Medeiros) não teve apoio dos pais durante a transição de gênero. No Rio de Janeiro, José Augusto (Renan Monteiro) se depara com uma foto antiga da psicóloga, o que a faz falar sobre seu passado.

A relação entre Buba e Augusto está cada vez mais próxima. Ao lembrar do que passou com seus pais, a psicóloga fica abalada, mas compartilha com o filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira). “Meu pai me botou pra fora de casa aos dezessete anos”, conta Buba.

Buba (Gabriela Medeiros) conta a José Augusto (Renan Monteiro) segredos do passado (Reprodução / Globo)

Augusto questiona sobre a mãe da jovem e ela diz: “Me deu uma grana, pra se livrar do problema”. Buba abre o coração e fala que não teve coragem de voltar à cidade natal para ver os pais novamente. “Eles disseram que a Buba matou o filho deles quando nasceu”, revela.

A psicóloga pega uma foto da avó, que morreu enquanto Buba era adolescente. Ela diz que a única pessoa que a amou do jeito que é foi sua avó, mas Augusto discorda. “Ela pode ter sido a primeira pessoa, Buba. Mas não foi a única”, afirma.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)