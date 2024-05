Renascer: Buba e José Augusto se beijam

Em “Renascer”, Buba (Gabriela Medeiros) e José Augusto (Renan Monteiro) têm se aproximado desde a morte de José Venâncio (Rodrigo Simas). Disposto a seguir com o segredo sobre o “filho” do irmão, Augusto firmou uma aliança com a psicóloga e Teca (Lívia Silva), o que se tornou uma relação carinhosa.

No Rio de Janeiro, o médico sai com Buba para uma boate. Pela manhã, ela nota que Augusto acordou cedo e preparou o café. Surpresa com a atitude, Buba o elogia e agradece pelo surpote dado.

“É sério, Guto, você tem sido tão incrível desde, sei lá, desde que tudo isso começou”, fala a psicóloga. José Augusto responde e pergunta como alguém poderia não ser incrível com ela. Nesse momento, Buba o beija.

Buba (Gabriela Medeiros) e José Augusto (Renan Monteiro) se beijam (Reprodução / Globo)

Augusto fica atordoado com o beijo, mas logo devolve. O que eles não esperam é a chegada das amigas de Buba, que flagram o carinho entre os dois.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)