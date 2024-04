Renascer: José Augusto insiste para Buba ficar na fazenda

Em “Renascer”, após a morte de José Venâncio (Rodrigo Simas), Buba (Gabriela Medeiros) e Teca (Lívia Silva) têm vivido mais mentiras. Antes de morrer, o filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira) inventou que a namorada estava grávida, mas, na verdade, eles pretendiam adotar o bebê de Teca. Agora, com o apoio de José Augusto (Renan Monteiro), o coronel acredita que o bebê de Teca é seu neto.

Augusto teve a ideia de mentir para o pai para preservar o estado emocional e financeiro de Inocêncio, já que Eliana (Sophie Charlotte) insiste em ter parte na herança de Venâncio. Teca consentiu com a ideia de fingir que Venâncio se envolveu com ela, mas Buba não gostou muito. Na fazenda de Inocêncio, Buba diz a Augusto que quer ir embora.

Buba (Gabriela Medeiros) diz a José Augusto (Renan Monteiro) que quer ir embora da fazenda (Reprodução / Globo)

“Eu enganei as pessoas, eu menti e eu me pergunto: pra quê? Eu perdi tudo! Perdi o amor da minha vida, perdi a Teca, essa criança…”, desabafa a psicóloga. O primogênito do coronel diz que ela não perdeu Teca e a criança, mas ela insiste: “Como é que eu posso competir com isso? O que eu posso oferecer a ela e a essa criança que o seu pai não possa dar dez vezes melhor? Eu paguei, com essa mentira, a dívida de gratidão que eu tinha com José Venâncio. Agora eu vou acordar desse sonho e cair na real.”

José Augusto (Renan Monteiro) fala, desconcertado, que tem muitos motivos para Buba (Gabriela Medeiros) ficar (Reprodução / Globo)

José Augusto insiste e pede para Buba ficar. Ela o questiona e pede um motivo para continuar na fazenda. “Eu tenho vários motivos”, fala Augusto, sem jeito. Buba afirma que não tem razão para continuar lá e sai para arrumar suas malas.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)