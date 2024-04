Renascer: Buba expulsa José Venâncio de casa

Em “Renascer”, a confusão entre Buba (Gabriela Medeiros) e José Venâncio (Rodrigo Simas) está longe de acabar, tudo porque a psicóloga discorda da maneira em que o namorado está agindo. Juntos, eles adotarão o filho de Teca (Lívia Silva), mas o publicitário se recusa a falar a verdade ao pai, o coronel José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Após acolher Teca em sua casa, Buba escolheu o bebê que a menina está esperando. Venâncio decidiu que embarcaria nessa com ela, mas não parece estar completamente satisfeito. Ele preferiu enganar Inocêncio e armar uma falsa gravidez, escondendo do pai o fato de Buba ser uma mulher trans. Quando o coronel volta a Ilhéus, a namorada de Venâncio se mostra cansada das mentiras contadas por ele.

José Venâncio (Rodrigo Simas) e Buba (Gabriela Medeiros) discutem mais uma vez (Reprodução / Globo)

Agora, a psicóloga decide colocar o namorado para fora de casa, já que ela prefere a verdade e ele se recusa a contá-la. “Onde é que você vai com essas malas?”, questiona Venâncio durante uma discussão. “Eu não. Você!”, dispara Buba.

Ao questionar Buba sobre o que ela quer que ele faça, a psicóloga diz que deseja que ele assuma a verdade. “Eu não vou dizer a verdade a painho, é nunca! Bote isso na tua cabeça de uma vez por todas”, afirma Venâncio. A psicóloga coloca as coisas dele dentro de malas e Teca diz que ouviu a discussão. “Eu não posso viver desse jeito, Teca, mentindo pra todo mundo, escondendo a verdade, preocupada com tudo o tempo todo”, desabafa.

José Venâncio (Rodrigo Simas) diz que não pode contar a verdade a José Inocêncio (Marcos Palmeira)' (Reprodução / Globo)

Buba deixa claro a Venâncio que ele não a aceita como uma mulher trans. “Eu aprendi a sentir orgulho de mim como eu sou. Eu aprendi a me amar por quem eu sou. Depois de uma vida inteira me odiando, olhando no espelho sem me encontrar, pela primeira vez eu sei exatamente quem eu sou, sei onde estou e onde quero chegar”, afirma a psicóloga. Buba ainda diz que não vai fingir que está carregando um herdeiro de José Inocêncio em um ventre que não tem e que essa não é a família que ela quer.

