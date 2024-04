Renascer: José Inocêncio acredita em mentira de Teca

Em “Renascer”, mais uma mentira é contada envolvendo o suposto filho de José Venâncio (Rodrigo Simas). Para tentar salvar o emocional de José Inocêncio (Marcos Palmeira) após a morte do filho e garantir que a herança de Venâncio não caia completamente nas mãos de Eliana (Sophie Charlotte), José Augusto (Renan Monteiro) tem uma ideia: falar que o filho de Teca (Lívia Silva) e fruto de uma relação com o publicitário. Buba (Gabriela Medeiros), mesmo insatisfeita, faz parte do plano.

VEJA MAIS

Na fazenda de José Inocêncio, Augusto, Buba e Teca colocam o plano em prática. O coronel fica chocado com o que ouve, mas essa seria a explicação para Buba fingir que estava grávida do namorado. Abismado com o que ouve, Inocêncio chama Teca para conversa particular.

“Me diga uma coisa: quantos anos você tem?”, pergunta o fazendeiro. Teca diz que tem 16 anos. “Meu Deus, onde é que José Venâncio estava com a cabeça?!”, fala.

Teca (Lívia Silva) fala de José Venâncio (Rodrigo Simas) pensando em Du (José Duboc) (Reprodução / Globo)

Teca, para sustentar a mentira sobre seu filho, pensa em Du (José Duboc) e conta a história que viveu com ele. “Foi o que me aconteceu de melhor na vida! Ele me salvou”, afirma. O coronel, curioso para saber onde o filho levou a menina, pergunta e ela responde ainda pensando em Du: “Num sei. Só me lembro que a gente comeu, porque eu tava varada de fome, e era um lugar bonito, dava pra ouvir o mar.”

Pelo relato de Teca, Inocêncio pensa que é o flat de Venâncio. “Você tem consciência de que este filho que tá esperando é neto meu?”, questiona. “Desde o dia que vi o seu retrato lá na parede de dona Buba”, assegura Teca.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)