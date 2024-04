Renascer: Sandra descobre que João Pedro mandou Damião protegê-la

Em “Renascer”, apesar de estarem separados, João Pedro (Juan Paiva) continua cuidando de Sandra (Giullia Buscacio). Como prova disso, o filho mais novo de José Inocêncio (Marcos Palmeira) mandou Damião (Xamã) proteger a herdeira de Egídio (Vladimir Brichta). Após ser expulsa de casa pelo pai, Sandra está morando com Rachid (Almir Sater) na casa que era de Jacutinga (Juliana Paes).

Anteriormente, em visita surpresa ao antigo bordel da vila, Egídio está à procura de Sandra. “Sandra! Sandra, me apareça, sua quenga. Nós vamos ter que conversar”, diz. O fazendeiro continua esbravejando pela casa, sem saber que a jovem está em Ilhéus.

De repente, Egídio é surpreendido quando sente o caro de uma arma em suas costas. Damião está com a carabina apontada ao coronel. “Um passo em falto e não vai ter o segundo”, avisa o marido de Ritinha (Mell Muzzillo).

Egídio (Vladimir Brichta) vai à casa de Jacutinga (Juliana Paes) em busca de Sandra (Giullia Buscacio) e é ameaçado de morte por Damião (Xamã) (Reprodução / Globo)

O pai de Sandra tenta se defender, mas quando está levando a mão ao coldre, Damião avisa que o matará caso ele pegue a arma. Com medo, Egídio deixa a solta no chão e pergunta quem mandou o funcionário de Inocêncio à casa de Jacutinga. “Tô aqui falando em nome da alegria desse povo, que espera ver essa casa em função de novo, sabe?!”, declara Damião.

Algum tempo depois, Sandra já está na vila novamente e, enquanto conversa com Rachid sobre a reabertura do espaço, ela questiona se seu pai passou pela casa. “É. O papai do dona Sandra volta aqui, mas Damião bota ele pra corre daqui”, afirma o libanês. A filha de Egídio, então, descobre que João Pedro mandou o homem para protegê-la do pai.

Rachid (Almir Sater) fala para Sandra que Egídio (Vladimir Brichta) matou José Venâncio, irmão de João Pedro (Juan Paiva) (Reprodução / Globo)

“E ele fez isso, é? O João?”, pergunta Sandra. “Fez, sim, senhora. Ele muito preocupado com o dona Sandra”, confirma. Nesse momento, a jovem descobre, por meio de Rachid, que Egídio matou José Venâncio (Rodrigo Simas), irmão de João Pedro.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)