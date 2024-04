Renascer: Sandra volta e promete reabrir o bordel de Jacutinga

Em “Renascer”, expulsa de casa pelo pai, Sandra (Giullia Buscacio) vai para Salvador, mas não por muito tempo. De volta à região de Ilhéus, a filha de Egídio (Vladimir Brichta) promete reabrir o bordel de Jacutinga (Juliana Paes) e diz que o coronel se arrependerá de tudo que fez. Rachid (Almir Sater) é o parceiro da jovem no negócio.

Sandra foi expulsa por Egídio e deixada na vila para ir embora. Lá, durante conversa com Norberto (Matheus Nachtergaele), ela conheceu a história de Jacutinga e a casa onde a cafetina morava. Encantada pela vida da dona do bordel, Sandra propõe comprar o espaço do comerciante, que se recusa a vender por medo de Egídio.

A jovem vai para Salvador e logo volta. “Eu voltei, seu Norberto”, anuncia Sandra. O comerciante fica surpreso e ela avisa que voltou “pra ficar”. Então, Rachid leva Sandra à casa de Jacutinga e diz que agora é o novo dono do imóvel.

Curiosa, a filha de Egídio pergunta o valor do aluguel e o libanês fala que depende do que ela pretende fazer ali. “Quero que o povo todo saiba que a filha do coronel Egídio Coutinho vai botar de pé a casa de dona Jacutinga”, afirma a jovem.

Enquanto arruma as coisas em seu novo quarto, Sandra lembra do que passou nas mãos do pai e promete vingança. “O senhor vai se arrepender de ter me chamado de quenga, coronel Pica-Pau! E isso eu posso te dar certeza”, exclama.

