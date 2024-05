Renascer: Buba se sente perseguida por Inácia

Na novela “Renascer”, poucas pessoas sabem que Buba (Gabriela Medeiros) é uma mulher trans. José Venâncio (Rodrigo Simas) nunca revelou ao pai, José Inocêncio (Marcos Palmeira), por medo da reação dele. Após jogar búzios, Inácia (Edvana Carvalho) descobre que Buba guarda um segredo e a confronta.

No jogo de búzios, Inácia pergunta se Buba é quem está mentindo, já que desconfiou de Teca (Lívia Silva) e José Augusto (Renan Monteiro). Os búzios dizem que, na verdade, não existe Buba. “Mas o que é isso? Nunca que vi um segredo que Ifá não pudesse decifrar! Mas que segredo é esse que ela tá me escondendo, meu pai?”, questiona a fiel escudeira de Inocêncio.

Inácia (Edvana Carvallho) sabe que Buba (Gabriela Medeiros) esconde um segredo (Reprodução / Globo)

Cara a cara com Buba, Inácia é direta: “Tô perguntando como é que pode uma coisa dessa: nem eu e nem Ifá conseguimos ver você de verdade, dona Buba?”. Desconfortável, Buba deixa seu incômodo claro a Inácia, que afirma não estar perseguindo a moça. “Imagina só se estivesse”, fala a psicóloga com ironia.

Teca não gosta da grosseria de Buba e a repreende por isso. Inácia afirma que sairá do quarto, mas Buba vai à frente. “Não! Pode ficar À vontade, Inácia, até porque a errada, pelo jeito, sou eu!”, retruca.

Depois, em conversa com Augusto, Buba diz ter certeza que Inácia sabe que ela é trans: “Não me pergunte como, nem quando. Mas ela tá me olhando de um jeito que eu sinto que ela sabe de tudo. E a qualquer momento pode contar tudo ao seu pai.”

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)