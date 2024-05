Renascer: Buba e José Augusto se beijam após grande emoção

Em “Renascer”, Buba (Gabriela Medeiros) e José Augusto (Renan Monteiro) estão vivendo momentos emocionantes juntos. A psicóloga foi até sua cidade natal para lidar com os traumas do passado e, especialmente, resolver o conflito com os pais. O filho de José Inocêncio (Renan Monteiro) a acompanhou e deu suporte.

Meire (Malu Galli) recebe Buba e Augusto em casa. Apesar da alegria de reencontrar a filha, ela teme a reação do marido, Humberto (Guilherme Fontes). Quando vê a psicóloga, o pai a chama de aberração e diz que o seu filho está morto.

“Ô, filha, eu te amo tanto. Mas é tanto, tanto! Você num imagina a falta que você me fez. Você num faz ideia do quanto eu sofri esses anos tudo”, diz Meire, em defesa da filha. Buba faz as pazes com a mãe e vai embora com José Augusto.

Meire deu a Buba um álbum de fotos antigo. No carro, a psicóloga pega a lembrança e mãe e começa a chorar. “Me desculpa por insistir nessa viagem. Eu não tinha nada que ter te forçado”, fala Augusto. Buba afirma que o médico não precisa se desculpar, já que foi à cidade por escolha própria.

Enquanto descreve o que sente após a viagem ao interior, Buba agradece a Augusto. “Eu tô me sentindo leve, Augusto, como uma borboleta. Em paz, como nunca senti em toda a minha vida! Isso, em grande parte, eu devo a você”, declara. O clima entre os dois cresce e eles se beijam.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)