Renascer: José Inocêncio determina herdeiro de suas terras

Em “Renascer”, José Inocêncio (Marcos Palmeira) surpreende ao revelar quem ele quer que tome conta de suas terras e leve o negócio do cacau adiante. Durante conversa com Teca (Lívia Silva), que inventou estar grávida de José Venâncio (Rodrigo Simas) para seguir com a farsa no neto, o coronel a deixa emocionada.

Teca está com saudades de Buba (Gabriela Medeiros) e a todo momento diz que quer voltar para o Rio de Janeiro. Nem mesmo Inácia (Edvana Carvalho) consegue animá-la, apesar dos mimos e paparicos. Inocêncio, então, decide conversar com a menina sobre as terras de Venâncio.

“Essas roças, e tudo que já passamos pra chegar até aqui, eu já tinha passado em nome de meu filho José Venâncio. É a parte que lhe coube do que Maria Santa deixou”, explica o coronel a Teca. Inocêncio tenta mostrar o valor da terra e da importância de cuidar dela. Enquanto o coronel diz que aquilo é a maior riqueza que alguém pode ter e fala até de mitologia grega, a menina não entende o que ele quer dizer.

Teca (Lívia Silva) e José Inocêncio (Marcos Palmeira) conversam sobre o bebê que a menina está esperando (Reprodução / Globo)

“Por que o voinho tá me dizendo isso?”, questiona. A resposta de Inocêncio deixa Teca chocada: “Porque eu quero que essas roças sejam de seu filho, Teca. Desse neto ou dessa neta que você vai me dar.”

Impactada com a informação, Teca continua ouvindo o que Inocêncio tem a falar. “Quero que seu filho nasça aqui, perto de mim, junto dessas terras. É pra ir já tomando gosto pelo que vai ser dele”, explica.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)