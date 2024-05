Renascer: Joana conta a Tião proposta de Egídio e deixa o marido em choque

Na novela “Renascer”, a vida de Tião Galinha (Irandhir Santos) e Joana (Alice Carvalho) não é fácil. Desde que conheceram Egídio (Vladimir Brichta), as coisas se complicaram ainda mais - principalmente para Joana, assediada pelo patrão. Egídio decide fazer uma proposta criminosa à esposa de Tião, que logo conta ao marido e o deixa em choque.

O fazendeiro ofereceu R$ 200 mil para se deitar com Joana. Há tempos, Egídio a cerca e tenta ter relações sexuais com ela, que sempre o rejeita. Quando Joana conta ao marido sobre o dinheiro, Tião se empolga. “Mas isso é muito dinheiro, Joana. Nós consegue comprar alguma coisinha para nós. Um pedaço de chão nosso”, fala, sem saber toda a verdade.

Joana, então, decide revelar toda a proposta de Egídio: “Ele vai dar R$ 200 mil na tua mão, Tião, se você permitir que eu me deite com ele. Uma veizinha só!”. O ex-catador de caranguejo fica em choque com o que ouve e pergunta à esposa se ela seria capaz de fazer algo assim.

“Dona Patroa diz que se eu não fizer não vai ter jeito. Ô, Tião, se avexe, não, homem, que é pro nosso bem, pro bem dos nossos meninos”, explica Joana.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)