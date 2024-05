Renascer: José Augusto defende Buba e discute com José Inocêncio

Em “Renascer”, o segredo de Buba (Gabriela Medeiros) foi revelado a José Inocêncio (Marcos Palmeira). Eliana (Sophie Charlotte) descobriu que a psicóloga é uma mulher trans e logo foi para Ilhéus contar ao coronel, que teve uma reação explosiva com José Augusto (Renan Monteiro).

O médico não deixou barato a reação do pai e saiu em defesa de Buba, confrontando Inocêncio. “Eu vim tirar essa história a limpo com você, José Augusto, antes de decidir o que vou fazer”, fala o coronel. Augusto questiona o motivo do coronel querer “tirar a limpo”.

“Pois ela me entrou por aquela porta, se apresentando como uma coisa quando, no fundo, era outra completamente diferente”, responde Inocêncio. José Augusto não gosta do que ouve e avisa ao pai que ele precisa aprender sobre um assunto antes de querer ensinar outra pessoa. O médico critica Inocêncio por julgar uma pessoa por algo que nem conhece ao certo.

Augusto continua e afirma que o pai julga a todos conforme a própria régua. “Essa conversa num é a meu respeito”, declara José Inocêncio. “É, sim! Como tudo na sua vida é a seu respeito. O mundo, na tua visão, orbita ao redor do teu umbigo. E o senhor, coronel José Inocêncio, exige que todos celebremos a bênção que é poder orbitar ao seu redor. Como se nossas vidas variassem de acordo com a tua. Quando o senhor tava feliz, nós tínhamos que passar as manhãs aos teus pés, escutando as tuas histórias”, retruca o primogênito do coronel.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)