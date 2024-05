Renascer: João Pedro erra o nome de Sandra durante o casamento

Em “Renascer”, João Pedro (Juan Paiva) e Sandra (Giullia Buscacio) estão oficializando a união. A filha de Egídio (Vladimir Brichta) está grávida e deve viver o grande dia com tudo perfeito, exceto por uma gafe cometida pelo caçula de José Inocêncio (Marcos Palmeira). João Pedro chama Sandra por outro nome.

Durante a celebração no cartório, após o brinde, João Pedro chama a amada de Mariana (Theresa Fonseca), a esposa de seu pai e paixão que marcou sua vida. A atitude do rapaz deixa a todos chocado.

Antes de Mariana se casar com José Inocêncio, existiu um rápido romance entre ela e o futuro enteado. A paixão da neta de Belarmino (Antonio Calloni) pelo caçula do marido parece não ter chegado ao fim, já que Mariana se incomoda com a relação de João Pedro e Sandra.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)