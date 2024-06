Renascer: Egídio propõe trégua a José Inocêncio

Em “Renascer”, Egídio (Vladimir Brichta) tenta uma trégua com José Inocêncio (Marcos Palmeira). Inimigos, os fazendeiros de Ilhéus nunca se deram bem e a rivalidade se estende aos filhos, mesmo com o casamento de Sandra (Giullia Buscacio) e João Pedro (Juan Paiva). Egídio, então, decide fazer proposta a Inocêncio.

Temendo o processo que Dona Patroa/Iolanda (Camila Morgado) pode iniciar com o divórcio, o coronel Pica-Pau ignora o orgulho e procura pelo pai de João Pedro. A ideia de Egídio é prometer uma ajuda a Inocêncio com relação a Eliana (Sophie Charlotte), que está em busca pelos seus direitos como viúva de José Venâncio (Rodrigo Simas). Sem saber que José Bento (Marcello Melo Jr.) não pode advogar em favor da mãe de Sandra, o fazendeiro vai até a casa do inimigo.

A proposta de Egídio parece irrecusável, já que Eliana tem sido um peso na vida de Inocêncio e da família. “Eu tenho crescido muito no conceito de Eliana e tô aqui porque me vejo meio que em uma encruzilhada, num sabe? Por um lado, posso ajudar Eliana a cravar o dente em tudo que era de teu filho. Como posso, por exemplo, tirar ela do seu encalço de uma vez por todas”, fala. O pedido do coronel Pica-Pau é simples: que ambos se afastem dos processos de divórcio e herança, “empatando” o jogo.

O pai de Sandra diz que apenas vê perda de dinheiro e tempo, e declara que acredita na possibilidade de Eliana ganhar a causa e se dar bem com os bens deixados por Venâncio. Entretanto, José Inocêncio não se convence e não aceita a proposta.

“E eu me pergunto: o que nós dois ganhamos com isso? Pense, José Inocêncio: você custeia a briga de dona Patroa contra mim e eu compro a peleja de Eliana contra você. E, digamos que as duas ganhem a causa, o que, convenhamos, é provável que aconteça. O que nós dois temos a ganhar? Eu perco meus bens de um lado, o amigo do outro”, esclarece Egídio. Inocêncio põe fim à conversa e fala que o que poderia fazer por Dona Patroa/Iolanda já foi feito.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)