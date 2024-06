Renascer: Teca pensa em abandonar o filho e fugir com Du

Na novela “Renascer”, Teca (Lívia Silva) mentiu para José Inocêncio (Marcos Palmeira) e disse que o filho esperado é de José Venâncio (Rodrigo Simas), o herdeiro morto do coronel. A armação faz parte do plano de José Augusto (Renan Monteiro) e Buba (Gabriela Medeiros). O filho, na verdade, é de Du (José Duboc), a grande paixão da garota. Por ele, Teca é capaz de cometer loucuras.

Entre as insanidades, a menina está disposta a deixar o filho com Buba e Guto para fugir com Du. Antes, o bebê seria dado a Buba e Venâncio, porque Teca não o queria. Após proposta de Buba, de apadrinhar a criança, Teca mudou de ideia e decidiu manter o filho consigo. Entretanto, com o retorto de Du, tudo muda novamente.

Du não quer a criança e quer, até mesmo, receber dinheiro para mantê-la. Em conversa com Teca, o rapaz disse que ela não deveria ter levado a gravidez adiante. Mesmo sabendo que ele só quer dinheiro, a menina continua apaixonada.

Quando Teca conta a Du que topou fazer o exame de DNA, que revelará a verdadeira paternidade do bebê, Du ficou chocado e com medo da reação da família de Inocêncio. Entretanto, a garota parece ter outros planos para o pós-parto.

“Se tu ‘esperar’ ele nascer, nós ‘deixa’ ele aqui com a Buba e ‘vamo’ meter o pé”, afirma. Du fica incrédulo com o que ouve: “Tá tirando onda com a minha cara?”.

Teca se mantém firme no que disse. “Tô nada. Se tu me ‘der’ tua palavra, a gente larga o moleque aqui e tudo volta a ser como antes”, declara. Du e a menina se beijam, como a confirmação do plano de fuga.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)