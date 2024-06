Renascer: Mariana não gosta de ter Du, Neno e Pitoco na fazenda

Na novela “Renascer”, Du (José Duboc), Neno (Gabriel Lima da Silva) e Pitoco (Juan Queiroz) descobriram onde Teca (Lívia Silva) está: na casa do coronel José Inocêncio (Marcos Palmeira), em Ilhéus, Bahia. Os rapazes chegam à fazenda e a menina fica feliz em vê-los, especialmente Du. Percebendo a alegria de Teca, Inocêncio toma atitude que desagrada Mariana (Theresa Fonseca).

O coronel decidiu hospedar o trio, mesmo sem conhecer Du, Neno e Pitoco. Sem saber, Inocêncio deu teto ao verdadeiro pai do filho de Teca - Du. Ele acredita que o bebê esperado é seu neto, filho do falecido José Venâncio (Rodrigo Simas), mas tudo não passa de uma mentira sustentada por José Augusto (Renan Monteiro) e Buba (Gabriela Medeiros).

Du (José Duboc) é o verdadeiro pai do filho que Teca (Lívia Silva) está esperando (Reprodução / Globo)

Mariana fica incomodada com a presença dos rapazes em casa e externa sua insatisfação para Inocêncio. “Você me bota três desconhecidos embaixo do nosso teto sem me consultar, e ainda quer que eu te explique o porquê?”, questiona. O fazendeiro pede desculpas e diz que agiu sem pensar. “Por causa de uma besteira dessa eu ia arriscar Teca ir embora mais eles daqui?”, pergunta Inocêncio.

Pitoco (Juan Queiroz), Teca (Lívia Silva) e Neno (Gabriel Lima da Silva) são amigos (Reprodução / Globo)

Sem pestanejar, Mariana dispara: “Então bote eles pra correr daqui”. Inocêncio afirma que não pode fazer isso, mas a neta de Belarmino está certa de sua decisão. “Ele ou eu, Inocêncio”, exclama.

