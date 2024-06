Renascer: Damião aceita deixar Ritinha para ir embora com Eliana

Na novela “Renascer”, Eliana (Sophie Charlotte) é, oficialmente, amante de Damião (Xamã). Casado com Ritinha (Mell Muzzillo), o ex-matador não larga o caso com a dondoca, mesmo com os diversos problemas. Damião está decidido a largar Ritinha para ir embora com Eliana.

Na casa que era de Jacutinga, Damião procura pela amante. Eliana é fria, então ele decide voltar no assunto que já conversaram antes. “E como fica aquela história de eu lhe acompanhar ‘pros’ Rio de Janeiro?”, pergunta. A dondoca diz que foi uma besteira e que não há cabimento.

“E se eu lhe dissesse que vou?”, questiona o ex-matador. Eliana diz que já é tarde e que ele escolheu ficar com Ritinha. Certo de que quer ir para o Rio de Janeiro com a ex-mulher de José Venâncio (Rodrigo Simas), Damião faz uma proposta: “E se eu largasse de Ritinha?”.

Eliana está firme e não cede, mandando Damião ir embora. A dondoca diz que vai atrás de um “homem de verdade”. A ameaça dela traz a morte novamente ao olhar de Damião. “Num brinque com uma coisa dessas, dona Eliana. Ou uma desgraça vai acontecer”, ameaça.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)