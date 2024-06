Renascer: José Bento é expulso por José Inocêncio apenas com a roupa do corpo

Em “Renascer”, José Bento (Marcello Melo Jr.) nunca gostou de trabalhar. O filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira) se formou em Direito por exigência do pai, mas vive às custas do coronel mesmo antes de voltar a morar na fazenda. Ao descobrir segredo de Bento, Inocêncio se revolta.

VEJA MAIS

Enquanto conversam sobre o divórcio de Dona Patroa/Iolanda (Camila Morgado) e Egídio (Vladimir Brichta), José Bento diz que eles não devem se separar. O coronel desconfia da fala do filho e não se conforma, já que o jovem também ainda não resolveu as exigências de Eliana (Sophie Charlotte) em relação à herança de José Venâncio (Rodrigo Simas). “E eu posso contar com você pra quê? Posso saber? Porque desde que você me voltou pra casa, só me trouxe despesa”, afirma Inocêncio.

Sem saída, Bento é pressionado pelo pai para achar algo trabalho. Então, o herdeiro de Inocêncio decide revelar seu segredo: “Eu não posso enfrentar o coronel Egídio na justiça, Eliana e nem ninguém, meu pai. Porque nem advogado eu sou!” Inocêncio, assustado, questiona o que o filho realmente é.

José Bento (Marcello Melo Jr.) não pode exercer a advocacia, pois não fez o exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) (Reprodução / Globo)

José Bento afirma que concluiu a faculdade de Direito, mas não fez o exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Na tentativa de aliviar a tensão de Inocêncio, o jovem diz que o pai lhe cobrou um diploma e a OAB não fazia parte do “trato”. Segundo Bento, o dinheiro enviado para especializações foram usados em “experiências”.

“Se você não é advogado e nem sabe pisar cacau, não tem serventia nessa fazenda”, dispara Inocêncio, enfurecido. “O senhor vai me largar na rua da amargura?”, questiona Bento. O coronel diz que o filho pode não ser advogado, mas que tem estudo e uma terra em seu nome. “O que é muito mais que eu tinha quando cheguei aqui”, declara o fazendeiro.

José Inocêncio (Marcos Palmeira) expulsa o filho apenas com a roupa do corpo (Reprodução / Globo)

Bento decide arrumar suas coisas para levar embora, mas é impedido por Inocêncio. “As coisas são minhas! Afinal, você pagou por elas com o meu dinheiro, não foi com o seu”, diz. O herdeiro do cacau pergunta se o pai irá colocá-lo para fora de casa com a roupa do corpo e Inocêncio declara que, no dia em que ele “tomar pé na vida”, pode ir buscar.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)