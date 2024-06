Renascer: Maria Santa aparece a Teca e dá conselho

Em “Renascer”, Maria Santa (Duda Santos) morreu no parto de João Pedro (Juan Paiva). Entretanto, seu espírito permanece vivo na família de José Inocêncio (Marcos Palmeira) e agora se faz presente na vida de Teca (Lívia Silva). Quando a menina toma uma decisão precipitada, Santinha aparece e lhe dá um conselho.

Teca, Buba (Gabriela Medeiros) e José Augusto (Renan Monteiro) mentiram para Inocêncio, falando que o bebê esperado pela menina é filho de José Venâncio (Rodrigo Simas), herdeiro do coronel morto por Egídio (Vladimir Brichta). O fazendeiro caiu na conversa e acredita que terá o primeiro neto. Entretanto, a farsa é ameaçada com um possível teste de DNA.

Aflita, Teca decide fugir da fazenda, ainda mais com a presença de Du (José Duboc) nas terras de Inocêncio. O rapaz é o verdadeiro pai do bebê. Eliana (Sophie Charlotte), ex-mulher de Venâncio, também está decidida a revelar a verdade da gravidez.

Após conversar com Buba, Teca não se convence. Mas alguém pode mudar seu pensamento: Maria Santa, o amor da vida de José Inocêncio. A menina é surpreendida com a aparição. “Eu vim porque tem uma coisa muito importante que você precisa saber. A verdade, Teca, você não tem que ter medo dela. Nunca! Tá me ouvindo? Nunca”, alerta Santinha.

Curiosa, Teca pergunta: “De que verdade estamos falando?”. Inácia (Edvana Carvalho) entra na história, pois Maria Santa afirma que ela pode ser questionada sobre o assunto. Nesse momento, Inácia chega e acha que Teca está falando sozinha.

“Mas e se ‘voinho’ souber? Se Du estragar tudo?”, indaga Teca. “Não tema nunca a verdade, não esqueça disso”, aconselha Maria Santa.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)