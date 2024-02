Renascer: Maria Santa morre no parto e José Inocêncio abandona o próprio filho

A reta final da primeira fase de “Renascer” é marcada por despedidas. Uma delas é a de Maria Santa (Duda Santos), a amada de José Inocêncio (Humberto Carrão). Com uma passagem de tempo de seis anos, Santinha está prestes a dar à luz ao seu quarto filho com o coronelzinho. Entretanto, o momento não será de alegria plena para o fazendeiro.

Maria Santa conta com Jacutinga (Juliana Paes) durante o nascimento de João Pedro, mas o momento será de muita dificuldade. Ao ouvir os gritos, José Inocêncio conversa com a dona do bordel e vê que a situação é mais complicada do que parece.

“Me salve a mãe! Quero Maria Santa viva, dona Jacutinga, que filho ela já me deu três. Quero ela viva, ela é tudo o que tenho nessa vida”, fala o coronelzinho. Apesar do pedido, seu desejo não é atendido. Maria Santa morre e o filho, vive.

José Inocêncio se revolta e renega a criança, que não tem culpa do ocorrido. “Mas a mulher que você diz amar preferiu salvar o filho! Será que você não consegue entender a grandeza dela? Ou reconhecer o seu desejo?”, diz Padre Santo (Chico Diaz). Jacutinga, então, decide por um futuro melhor para o menino.

Deocleciano (Adanilo) cria, com Morena (Ana Cecílai Costa), o filho do patrão (Reprodução / Globo)

A dona do bordel pega João Pedro e o leva para Deocleciano (Adanilo) e Morena (Ana Cecília Costa). O casal perdeu o filho e encontra no menino uma nova chance.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)