Renascer: Teca faz revelação a José Inocêncio e Mariana ameaça deixar o coronel

Em “Renascer”, mais uma polêmica surge na família de José Inocêncio (Marcos Palmeira). Após o teste de DNA comprovar que o bebê de Teca (Lívia Silva) não é filho de José Venâncio (Rodrigo Simas), já que essa é uma mentira arquitetada por José Augusto (Renan Monteiro), todos se surpreendem ao descobrirem que a menina e a criança possuem parentesco com Maria Santa (Duda Santos) - a falecida esposa do coronel e mãe dos quatro herdeiros. Nesse momento, Teca faz revelação a José Inocêncio, que desagrada Mariana (Theresa Fonseca).

Inocêncio duvida do resultado do exame, mas Guto diz que não tem como ter dado errado. “Mas também não custa nada a gente repetir os exames em outro laboratório”, afirma o coronel. Teca, então, fala a respeito do encontro que teve com Santinha na casa onde ela vivia.

“Se fosse ‘caô’, Maria Santa num vinha dizer pra eu num ter medo da verdade”, declara. Curioso, o coronel quer saber mais sobre a história e Teca começa dizendo que esteve “na casa que era do Boi”. “Que casa do Boi?”, questiona Inocêncio.

Encontro emocionante de Teca (Lívia Silva) e Maria Santa (Duda Santos) marcou a vida da menina (Reprodução / Globo)

Teca explica que foi à casa que era do “miolo do Bumba”, na fazenda de João Pedro (Juan Paiva). Inocêncio, desconfiado do que a menina relata, não acredita e diz que ela está indo longe demais. Entretanto, Inácia (Edvana Carvalho) é testemunha do que aconteceu: “É verdade, seu Zé Inocêncio. Eu mesma estive lá com ela e vi!”

Mariana (Theresa Fonseca) ameaça deixar José Inocêncio (Marcos Palmeira) caso ele escolha Teca (Lívia Silva) para morar na fazenda (Reprodução / Globo)

Ao ouvir sua fiel escudeira, Inocêncio reage. “Quando você ia me contar que essa moleca esteve indo bulir na casa de minha mulher?”, pergunta. Ao ouvir o marido se referir a Maria Santa como esposa, Mariana se ofende e o confronta. Eu vou facilitar as coisas pra você, Inocêncio: é ela ou eu”, fala em referência a Teca.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)