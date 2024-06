Renascer: família de José Inocêncio é surpreendida com resultado do teste de DNA

Na novela “Renascer”, Teca (Lívia Silva) está grávida de Du (José Duboc). Entretanto, conforme plano de José Augusto (Renan Monteiro) e Buba (Gabriela Medeiros), a menina mentiu para José Inocêncio (Marcos Palmeira) e disse que o bebê é filho de José Venâncio (Rodrigo Simas). A notícia abalou e alegrou o coronel, que sempre sonhou em ter um neto - mas o teste de DNA feito para comprovar a paternidade da criança pode mudar tudo.

Teca estava receosa em fazer o exame, mas concordou. Quando pensou em fugir, o espírito de Maria Santa (Duda Santos) apareceu e disse a menina para não temer a verdade. Agora, toda a família de Inocêncio aguarda o resultado.

Na sala da casa do coronel, ele, Teca, Inácia (Edvana Carvalho), Mariana (Theresa Fonseca), José Bento (Marcello Melo Jr.), João Pedro (Juan Paiva) e Sandra (Giullia Buscacio) estão reunidos. José Augusto e Buba chegam com o resultado do exame de DNA, e a psicóloga é quem dá a notícia: “O exame aponta que a criança não é filha de José Venâncio.”

Imediatamente, um clima tenso surge no ambiente e Inocêncio questiona o motivo de Guto continuar lendo o exame, já que a resposta que todos queriam já foi dada. O primogênito do coronel, então, surpreende toda a família. “Apesar de Venâncio não ser o pai da criança, existe uma relação genética, ou melhor, um parentesco entre Teca e o filho dela com a nossa família. Na verdade, deles dois com nós dois”, fala Guto, direcionado a Bento.

José Inocêncio fica confuso e questiona como isso é possível. Guto afirma que a relação genética é com Maria Santa, a esposa falecida do coronel.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)