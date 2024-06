Renascer: Sandra deixa João Pedro e discute com Mariana

Na novela “Renascer”, o embate entre Sandra (Giullia Buscacio) e Mariana (Theresa Fonseca) por João Pedro (Juan Paiva) continua. Após discutir com o marido e deixá-lo, por ciúmes da rival, a filha de Egídio (Vladimir Brichta) volta para a casa que era de Jacutinga (Juliana Paes). O que Sandra não espera é ter que lidar com a mulher de José Inocêncio (Marcos Palmeira) sob o mesmo teto.

Sandra se enfurece com João Pedro ao vê-lo defender o ex-amor na separação entre ela e o coronel. Além do rapaz dizer ao pai que é pouco o que ele está dando, na partilha de terras João Pedro escolheu as que pertenciam a Belarmino (Antonio Calloni), avô de Mariana. “Então, me diga: quando teu painho fez a partilha destas terras entre você e seus irmãos, por que é que você escolheu ficar logo com essa?”, questiona Sandra.

Sem jeito, João Pedro tenta se explicar. “Num sei. Porque ela boa, porque ‘madinha’ Morena (Ana Cecília Costa) mais ‘padinho’ já ‘morava’ aqui antes”, fala. Sandra, decidida a saber a verdade, pergunta se a escolha do marido não foi por conta de Mariana. “Não sei se você se deu conta, mas você preparou sua vida pra estar do lado dela, João. Não do meu”, dispara.

Sandra (Giullia Buscacio) fala que João Pedro (Juan Paiva) só se casou porque ela está grávida (Reprodução / Globo)

O caçula do coronel Inocêncio se defende e afirma que casou com Sandra e que, se quisesse estar com Mariana, não teria feito isso. Sandra, porém, diz que o esposo só se casou porque ela estava grávida e não por amor. “E como é que vai ser? Você vai acabar com tudo? Você vai embora de casa? Vai levar nossa filha pra longe de mim?”, indaga João Pedro. Sandra, antes de arrumar as malas e ir embora, diz: “Você nunca vai deixar de ser o pai que eu sonhei pra nossa filha. Mas o preço que eu vou ter que pagar pra ela ter esse pai é deixar de ser a sua mulher!”

Sem saber que Mariana também está dando um tempo no casamento com José Inocêncio, Sandra vai para a casa que era de Jacutinga - onde a rival está abrigada. Dona Patroa/Iolanda (Camila Morgado), sogra de João Pedro, também mora no local. “Oxente, Sandra. Vai começar, vai? Olhe, se vamos morar tudo debaixo do mesmo teto, era bom a gente esquecer essas nossas desavenças”, fala Mariana.

Mariana (Theresa Fonseca) afirma que não quer ser inimiga de Sandra (Giullia Buscacio) (Reprodução / Globo)

Sandra não deixa barato e esclarece o maior problema que tem com a madrasta do marido. “Eu não tenho desavença nenhuma com você, eu só não tenho paciência pra essa tua falsidade”, rebate. Apesar disso e das atitudes controvérsias, Mariana declara que não tem interesse de ser inimiga da jovem e Sandra esclarece que sabe quem qual é o interesse da rival.

