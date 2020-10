Claudia Abreu chora ao lembrar 34 anos de amizade com Malu Mader

Cláudia Abreu foi às lágrimas durante a entrevista ao vivo no "Encontro com Fátima Bernardes", desta quinta-feira, 22. A atriz, que está no elenco da nova série do Globoplay, "Desalmada", falava com a apresentadora por videoconferência quando Malu Mader entrou de surpresa, também por vídeo. As duas são amigas há mais de 34 anos e já gravaram muitas cenas juntas.

"Nossas vidas são misturadas, temos muita história juntas. Nós nos conhecemos há mais de 30 anos e nunca nos distanciamos. São tantos momentos bons...Eu me lembro das festas com dança que promovíamos no quarto do hotel enquanto gravávamos Fera Radical (1988). Gravávamos as músicas em fita cassete, fazíamos uma pré-festa. Mesmo quando você está longe, está pertinho do meu coração. Eu te acho uma mulher incrível, uma atriz extraordinária. Te amo muito!", disse Malu.

"Eu ando tão emocionada...Nós passamos por todas as fases da vida juntas, menos a infância. Quando nos conhecemos, eu tinha 16 anos e Malu, 20. Somos amigas de fazer brigadeiro de panela. Sempre admirei a Malu e agradeço tê-la por perto. Somos comadres também, ela é madrinha do meu filho José Joaquim", contou Cláudia.

Cláudia lembrou ainda da cena antológica que as duas tiveram na novela "Celebridade", em que as personagens Maria Clara e Laura brigaram: "Malu não queria me bater, mas o Dennis Carvalho insistiu e ela acabou batendo. Foram muitos trabalhos juntos, uma parceira incrível."