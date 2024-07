Renascer: Mariana tenta seduzir João Pedro

Em “Renascer”, o romance de Mariana (Theresa Fonseca) e João Pedro (Juan Paiva) não foi para frente. A jovem se casou com o pai dele, José Inocêncio (Marcos Palmeira), e o rapaz subiu ao altar com Sandra (Giullia Buscacio). Entretanto, após a separação de ambos, a neta de Belarmino (Antonio Calloni) decide investir novamente em João Pedro.

Quando os dois vão para Ilhéus, eles se deparam com uma única cama de casal no quarto do hotel. Mariana gosta do que vê e resolve se aproveitar da situação. Astuta, ela impede que João Pedro vá à recepção reclamar.

Ao retornar do banho, o herdeiro de Inocêncio avisa que a água está muito quente e pede para Mariana tomar cuidado. Então, ela logo se insinua para o rapaz: “Quando eu for tomar banho, você toma comigo.”

João Pedro (Juan Paiva) resiste à sedução de Mariana (Theresa Fonseca) (Reprodução / Globo)

Perplexo, João Pedro é colocado contra a parede pela jovem. “O que é isso?”, questiona. “O que a gente sempre quis. Eu e você, João Pedro, sem ninguém no nosso caminho”, fala Mariana.

Ele quase cede ao pedido de Mariana, mas resiste. João Pedro volta a si e diz para Mariana tomar banho sozinha.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)