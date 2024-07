Renascer: Joana ameaça Egídio com faca e Sandra vê

Na novela “Renascer”, Egídio (Vladimir Brichta) nunca foi boa pessoa para Joana (Alice Carvalho). O coronel já assediou a esposa de Tião (Irandhir Santos) diversas vezes e nunca a deixa em paz. Revoltada com o fazendeiro falando mal de seu marido, Joana pega uma faca e o ameaça.

Depois de todo mal que fez à mulher, Egídio aparece na casa que era de Jacutinga (Juliana Paes) e brinca com os filhos dela. Quando o vê, Joana manda as crianças entrarem e fica cara a cara com ele. “Os pobrezinhos ficaram muito assustados, é? Com as coisas que o pai deles foi aprontar?”, fala o coronel. Egídio se refere à prisão de Tião, acusado injustamente de tentar matá-lo.

Egídio (Vladimir Brichta) não desiste de infernizar Joana (Alice Carvalho) e Tião (Irandhir Santos) (Reprodução / Globo)

O fazendeiro continua difamando Tião, até que Joana pega uma faca. Antes de atacá-lo, Sandra (Giullia Buscacio) chega e impede que o pior aconteça. “Você abra tua boca de novo ou chegue perto de meus meninos pra você ver”, declara Joana.

Joana (Alice Caravlho) ameaça Egídio (Vladimir Brichta) com uma faca (Reprodução / Globo)

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)