Renascer: Sandra começa a investigar negócios de Egídio, deixando Eliana e Marçal em apuros

Em “Renascer”, Egídio (Vladimir Brichta) fez um convite falso à filha, Sandra (Giullia Buscacio). O coronel propôs que a jovem assumisse o comando da fazenda da família, e ela aceitou. O que ele não imagina é que Sandra começou a investigar os negócios e está perto de descobrir que o pai é responsável pelo roubo do cacau de José Inocêncio (Marcos Palmeira).

A ex-mulher de João Pedro (Juan Paiva) quer conhecer de perto as terras de Egídio. Para isso, Sandra começa a andar pela propriedade para desvendar cada espaço. Desconfiado, o fazendeiro coloca Marçal (Osvaldo Mil) na cola da jovem, evitando que ela descubra as falcatruas do pai.

O capanga tenta enrolar Sandra, mas ela é bem mais esperta do que parece e deseja saber sobre tudo. “Esteja como estiver, Marçal, eu quero ver. Até porque, se vamos colocar essa fazenda pra funcionar direito, quero saber tudo o que tem por aqui”, declara.

Sandra já tem planos para os negócios da família, o que pode custar muito a Egídio. “Então vamos ter que começar regularizando a situação dos empregados. Daí, fazer um balanço, pra saber quanto da produção pra reinvestir aqui na fazenda”, fala a jovem ao pai.

Marçal conta ao coronel Pica-Pau sobre os passeios de Sandra na fazenda e ele se arrepende de ter colocado a filha nos negócios. “Tô começando a achar que eu devia era de ter despachado essa moleca pra Salvador quando tive a chance”, afirma.

Eliana (Sophie Charlotte) passa a acompanhar a herdeira dos Coutinho nos passeios, junto a Marçal. Eles ficam nervosos quando Sandra se aproxima do galpão onde está escondido o cacau roubado dos Inocêncio. “O que tem lá?”, pergunta. Eliana tenta desconversar, mas Sandra insiste e pergunta se Marçal tem a chave do local.

Sem outra alternativa, o capanga mostra onde está a chave e Eliana se desespera.

