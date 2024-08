Renascer: José Inocêncio se entrega ao amor de Aurora e aceita superar de vez Maria Santa

Em “Renascer”, o amor de José Inocêncio (Marcos Palmeira) por Maria Santa (Duda Santos) nunca foi embora. O coronel, desde a morte da amada, convive com a saudade e não supera a perda. Entretanto, após conselho de Inácia (Edvana Carvalho), Inocêncio decide seguir em frente com Aurora (Malu Mader).

VEJA MAIS

Mesmo após o casamento com Mariana (Theresa Fonseca), o fazendeiro jamais se entregou por completo a outra mulher, como quando fez com Santinha. Atormentado por um pesadelo terrível, Inocêncio sai do quarto e vai até a sala. No cômodo do casarão, ele olha para o lugar vazio que a estátua da santa deixou. Inácia, voltando da capela onde acendeu uma vela, aparece e o surpreende. Assim como o patrão, ela teve um sonho premonitório que anuncia a morte de Inocêncio.

José Inocêncio (Marcos Palmeira) nunca superou a morte de Maria Santa (Duda Santos) e vive preso ao passado (Reprodução / Globo)

“Eu senti, Inácia, como se meu corpo tivesse sendo furado. E acordei todo gelado, que nem quando tomei aquele tiro”, conta o coronel. Inácia pergunta a ele até quando ficará apegado à memória de Santinha. “Já num chega o senhor ter perdido Mariana por conta dessas histórias, vai perder agora a outra? Tá na hora do senhor aceitar que dona Maria Santa morreu e deixar ela se ir”, afirma.

Inácia (Edvana Carvalho) aconselha José Inocêncio) a seguir em frente (Reprodução / Globo)

Inocêncio concorda com a fiel escudeira e volta para o quarto. Enquanto observa Aurora dormir, diz: “Podia ser você do meu lado, Maria Santa, mas num é. Inácia tá certa, eu tenho é que me conformar que você foi embora e num vai voltar nem pra me buscar.”

Aurora acorda e pergunta ao fazendeiro onde ele estava. “Resolver um assunto que já tava me roubando o sono tem muito tempo”, responde Inocêncio. Ela pergunta se o amado conseguiu e, mediante a resposta positiva, o chama para a cama novamente. “Então, me beija”, pede.

Aurora (Malu Mader) e José Inocêncio (Marcos Palmeira) se entregam aos beijos (Reprodução / Globo)

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)