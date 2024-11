Major RD canta com Xamã após ser atingido por máquina de fogo durante show; fotos e vídeos

O cantor de trap Major RD, foi uma das grandes atrações do segundo e último dia do Mainstreet Festival, festival de rap que aconteceu na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, no último fim de semana. Com um show que tirou o público do chão, o rapper sofreu um acidente durante a apresentação.

Na performance de "Só Rock", Major se apoiou com o pé em uma das máquinas que soltam fogo e foi atingido por chamas no palco. Durante o refrão da música, a chama forte lançada para cima acabou atingindo o braço direito e parte do rosto do artista.

O vídeo postado no Instagram do rapper após o ocorrido impressiona. Veja:

Após ser atingido, Major saiu de perto do fogo e sentou no centro do palco, onde foi atendido por bombeiros e por sua equipe. Ele chegou a ser retirado do palco, mas voltou para finalizar a apresentação.

O cantor Xamã fez uma participação na apresentação do Major. Ele estava acompanhado da namorada Sophie Charlotte.

Major RD canta com Xamã No palco do Mainstreet Festival. (Fotos: Victor Chapetta / AgNews)