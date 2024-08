Sophie Charlotte e Xamã são flagrados em clima de romance na praia

Sem esconder mais a relação, Sophie Charlotte e Xamã vivem um romance intenso com direito a demonstrações públicas de afeto. Nesta quarta-feira (7) o casal foi flagrado curtindo um banho de mar na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com direito a muitos beijos e carinhos entre os dois.

Leves e descontraídos, os dois passaram momentos divertidos na praia, com beijos, abraços e muitas risadas. Veja abaixo fotos do carinho entre o casal.

(Foto: AgNews)

(Foto: Agnews)

(Foto: AgNews)

O romance dos dois começou após se conhecerem na novela "Renascer", da Rede Globo. Na trama, Sophie interpreta Eliana e Xamã vive Damião, dois personagens que protagonizam cenas quentes e muitas confusões. Desde esta interação, muitos fãs já torciam pelo affair dos dois, mas tudo ainda acontecia nos bastidores da emissora, sem se tornar público.

Este é o primeiro relacionamento de Sophie desde o fim de seu casamento com Daniel de Oliveira, com quem viveu por 8 anos.