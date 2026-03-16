VÍDEO: Apresentador recria cena do personagem de Sean Penn em 'Uma Batalha Após a Outra' no Oscar

O comediante e apresentador Conan O’Brien participou de um momento icônico e surpreendente no encerramento do Oscar 2026, realizado neste domingo (15), em Los Angeles. No palco da cerimônia, ele apresentou um vídeo em que reinterpretou uma cena de 'Uma Batalha Após a Outra', vencedor da categoria de "Melhor Filme". Assista ao vídeo:

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No material exibido durante a premiação, Conan aparece aguardando para entrar em uma sala, e após entrar no local, é deixado "propositalmente" sozinho, tal qual o coronel Steven J. Lockjaw, personagem originalmente interpretado por Sean Penn no longa-metragem.

No filme, Lockjaw sobrevive a um confronto armado e chega ao local conhecido como Christmas Adventurers Club. No entanto, o personagem acaba sendo eliminado dentro do espaço após ser exposto a gás e cremado no ambiente.

Após a exibição do trecho no telão, a câmera retornou ao palco e, em seguida, o apresentador desapareceu da cena, encerrando a participação no evento. “Uma honra reencontrar meu mentor, Jim Downey”, afirmou o apresentador em post nas redes socais.