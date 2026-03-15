Jessie Buckley vence Oscar 2026 de 'Melhor Atriz' com Hamnet
A atriz irlandesa já havia vencido outros prêmios importantes antes da cerimônia oficial na noite deste domingo (15)
A atriz irlandesa Jessie Buckley venceu o Oscar de Melhor Atriz neste domingo (15), durante a 98ª edição do Oscar 2026. Ela foi premiada pela atuação como Agnes Hathaway no filme "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet".
O longa é dirigido por Chloé Zhao. Antes da cerimônia oficial, Jessie Buckley já havia recebido outros prêmios pela mesma atuação, incluindo o Golden Globe Awards, o Critics Choice Awards, o BAFTA Awards, o Satellite Awards e o Screen Actors Guild Awards.
