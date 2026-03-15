Autumn Arkapaw conquista Oscar de 'Melhor Fotografia' e se torna a 1ª mulher a vencer a categoria

A diretora de fotografia Autumn Durald Arkapaw venceu o prêmio de Melhor Fotografia no Oscar 2026, realizado neste domingo (15). Com o resultado, o brasileiro Adolpho Veloso não levou a estatueta na categoria.

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Autumn foi premiada pelo trabalho no filme "Pecadores", dirigido por Ryan Coogler. A conquista marca um momento inédito na história da premiação: ela se tornou a primeira mulher a vencer o Oscar de Melhor Direção de Fotografia.

Antes da vitória, apenas três mulheres haviam sido indicadas na categoria. Com a indicação e a vitória deste ano, Autumn passou a integrar esse grupo histórico de profissionais reconhecidas pela premiação.

Filme

Ambientado no sul dos Estados Unidos em 1932, “Pecadores” acompanha a história dos irmãos gângsteres Smock e Stack, veteranos da Primeira Guerra Mundial que retornam à cidade natal para abrir um clube de blues durante o período da Lei Seca e das leis de segregação racial conhecidas como Jim Crow. A narrativa aborda temas como memória, violência estrutural e espiritualidade, além de retratar impactos históricos da escravidão na vida de trabalhadores negros.

Na construção visual do filme, a diretora de fotografia adotou uma estética marcada por contrastes intensos, uso de pretos profundos e enquadramentos que destacam o contexto histórico da narrativa. A proposta visual também enfatiza texturas e tonalidades da pele do elenco ao longo das cenas.