VÍDEO: Lázaro Ramos comemora assento 'pertinho do palco' no Oscar 2026
O ator foi convidado pelo amigo Wagner Moura para acompanhá-lo na cerimônia especial neste domingo (15)
O ator Lázaro Ramos publicou nas redes sociais registros feitos durante a cerimônia do Oscar 2026, realizada na noite deste domingo (15). Convidado para acompanhar o amigo Wagner Moura, indicado em quatro categorias pelo filme "O Agente Secreto", ele mostrou o lugar onde estava sentado no teatro e comentou que seu assento ficava próximo ao palco da cerimônia. “Gente, vou ficar pertinho do palco”, disse.
Durante o registro, Lázaro também apareceu interagindo com a atriz Bruna Marquezine, que estava sentada nas proximidades.
Mais cedo, o ator usou seu perfil no Instagram para compartilhar cliques de Wagner Moura no carro, que os levou até o local da premiação. "Mais uma vez um filme nosso, de língua portuguesa, contando a história do nosso país, tá indicado ao Oscar. Ver meu irmão ser o primeiro ator brasileiro indicado também me enche de orgulho. Viva o cinema brasileiro! Muito axé para o Brasil. Bora que já já vai começar”, escreveu Lázaro no post.
