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Wagner Moura chega ao tapete do Oscar com indicação inédita para o Brasil

Ator concorre a Melhor Ator por “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, e leva o cinema brasileiro ao centro da maior premiação de Hollywood.

O Liberal
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A atuação de Moura no longa já lhe rendeu reconhecimento, como o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama (RICHARD SHOTWELL/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

O ator baiano Wagner Moura iluminou o tapete vermelho da 98ª edição do Oscar em sua chegada, neste domingo (15), em Los Angeles. Ao lado de sua esposa, a cineasta Sandra Delgado, o astro consolidou sua posição de primeiro brasileiro indicado na categoria de Melhor Ator, um feito histórico para o cinema nacional.

Moura foi indicado pela sua atuação aclamada no longa "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho. No filme, ele interpreta Armando, um professor que vive na clandestinidade durante a ditadura militar no Recife, papel que já lhe rendeu prêmios importantes na temporada de premiações.

Reconhecimento internacional e marco para o Brasil

A atuação de Moura no longa já lhe rendeu reconhecimento, como o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama. A presença de "O Agente Secreto" nas principais categorias da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas é amplamente celebrada como um marco para a cultura nacional, reafirmando a força das produções brasileiras no cenário global.

Concorrência acirrada e torcida nacional

Enquanto a cerimônia de premiação acontece no Dolby Theatre, em Los Angeles, a torcida brasileira permanece mobilizada nas redes sociais. Os fãs acompanham cada detalhe da noite, na expectativa pelo resultado.

Wagner Moura disputa a cobiçada estatueta com um elenco de peso, incluindo Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke e Michael B. Jordan. A categoria de Melhor Ator é considerada uma das mais competitivas e aguardadas desta edição do Oscar.

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