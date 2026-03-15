A caminho do Oscar, Lázaro Ramos divide carro com Wagner Moura e publica bastidores na web

O ator Lázaro Ramos compartilhou nas redes sociais, neste domingo (15), registros do trajeto até a cerimônia do Oscar 2026, em Los Angeles. Nas publicações, o artista aparece ao lado de Wagner Moura no carro que os levou até o local da premiação.

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Nas imagens, os dois conversam e comentam a expectativa para a cerimônia. Wagner Moura concorreu ao prêmio de Melhor Ator pelo filme "O Agente Secreto", produção que também disputou outras categorias da premiação.

Em uma das publicações, Lázaro destacou a presença do cinema brasileiro na disputa internacional. “Mais uma vez um filme nosso, de língua portuguesa, contando a história do nosso país, tá indicado ao Oscar. Ver meu irmão ser o primeiro ator brasileiro indicado também me enche de orgulho. Viva o cinema brasileiro! Muito axé para o Brasil. Bora que já já vai começar”, escreveu.

Durante o registro em vídeo, o ator também desejou sorte ao colega antes do início da cerimônia. “Boa sorte, meu irmão”, disse. Na gravação, Wagner Moura respondeu com uma recomendação em tom descontraído aos amigos: “Axé. Vocês também se divirtam, mas não fiquem muito bêbados”, afirmou, provocando risadas.

Além do trajeto até a premiação, Lázaro Ramos também compartilhou imagens de bastidores ao lado do diretor Kleber Mendonça Filho e dos atores Alice Carvalho, Thomas Aquino e Gabriel Leone, integrantes do elenco do filme brasileiro.