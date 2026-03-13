Grupo Liberal acompanha o Oscar 2026 com comentários ao vivo e torcida para o Brasil
Transmissão começa às 22h no YouTube do O Liberal e acompanha a cerimônia enquanto “O Agente Secreto”, com Wagner Moura, disputa quatro categorias do Oscar 2026
A noite deste domingo (15) reúne a torcida do público brasileiro em torno de mais uma produção nacional na disputa pelo Oscar 2026. Neste ano, o filme “O Agente Secreto” concorre em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator, com Wagner Moura, e Melhor Escalação de Elenco. Além da produção, o diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso também está na disputa pelo prêmio de Melhor Fotografia por seu trabalho em “Sonhos de Trem” (“Train Dreams”), ampliando as chances de premiação para o país. Para acompanhar cada detalhe desta jornada histórica, o Grupo Liberal prepara, pelo quinto ano consecutivo, um programa especial com comentaristas da maior premiação do cinema internacional. A transmissão terá início às 22h, com exibição pelo canal oficial no YouTube do portal OLiberal.com. Sob o comando de João Gabriel (Dom Sousa), a live reunirá um time de especialistas para comentar as premiações e o impacto das obras nacionais em Hollywood.
A bancada deste ano mistura a experiência de veteranos com novas perspectivas. Além de João Gabriel, participam Jamylle Cook (professora mestre e pesquisadora), Marcela Bomfim (da página "Te indico todo dia"), Marcelo Flexa (Cine Clube Paraense) e o colunista do O Liberal, Ismaelino Pinto. A novidade fica por conta de João Costa, do canal "XAnimeGamer".
"Estamos juntos desde 2022 trazendo o react da cerimônia para o público paraense", destaca João Gabriel. Segundo ele, o formato deste ano será mais curto e dinâmico, priorizando a participação do público via chat.
Para Marcelo Flexa, do Cine Clube Paraense, a presença constante do Brasil na premiação, após a vitória histórica de "Ainda Estou Aqui" em 2025, mostra que a indústria nacional alcançou a "maioridade". "A Academia concede um selo de excelência ao filme, fazendo com que ele alcance lugares que um lançamento comum não teria", explica Flexa.
Ismaelino Pinto, jornalista pioneiro na cobertura de festivais, reforça que o trunfo de "O Agente Secreto" é sua originalidade. "O filme transpira brasilidade.Um filme como esse traz o Brasil para dentro da tela. A gente está levando o Brasil para o mundo, e é um Brasil diferente daquele que é visto no exterior: é um Brasil culturalmente nordestino.", afirma. Ismaelino aposta alto na categoria de Melhor Escalação de Elenco: "Esse Oscar parece ter sido feito para nós este ano".
Além do longa de Mendonça Filho, o Brasil tem um forte candidato na categoria técnica. O diretor de fotografia Adolpho Veloso disputa o prêmio por seu trabalho no filme "Sonhos de Trem" (Train Dreams). Para Ismaelino, esta pode ser a vitória mais segura da noite: "O filme é de uma sensibilidade extrema e a fotografia é o que nos faz entrar naquele universo. Acho nossa maior chance através do Adolfo".
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)
