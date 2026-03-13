A edição do Oscar deste ano, felizmente, apresenta mais um filme brasileiro com fortes chances de ganhar alguns prêmios. O Agente Secreto (foto) de Kleber Mendonça Filho, tem quatro indicações ao Academy Awards e vem fazendo uma bela trajetória nos festivais desde sua estreia no Festival de Cannes no ano passado, onde ganhou os prêmios de melhor diretor e melhor ator (Wagner Moura).

Em mais um ano de intensas bilheterias mundiais, mas também de evidentes crises de criatividade artística, o cinema americano ofereceu bons filmes, embora a maioria das produções desse país apresente um estilo conformista de realizar cinema, ou seja, conforma-se a determinado modo de fazer e pensar o cinema que, de algum modo, se expressa em repetições temáticas e, principalmente, formais.

'Uma Batalha Após a Outra' (Divulgação)

A inclusão de um filme como Valor Sentimental, da Noruega, é bem-vinda, assim como a própria indicação de um filme brasileiro. Mas, felizmente, o cinema americano tem realmente um grande filme que merece ser bem premiado na cerimônia do Oscar: Uma Batalha após a Outra (foto) de Paul Thomas Anderson. Trata-se de um filme inteligente, com ideias e propostas que estimulam o espectador a pensar e a criar conexões políticas e sociais com o mundo contemporâneo. Esse filme deve ser o grande vencedor do Oscar 2026, inclusive na categoria de melhor filme. Contudo, o improvável pode acontecer, com Pecadores, Hamnet e Valor Sentimental figurando como possíveis maiores vencedores do prêmio.

Espero que O Agente Secreto conquiste pelo menos o Oscar de melhor filme internacional, pela maestria de Kleber Mendonça Filho em contar uma história complexa, repleta de nuances políticas, sociais e pessoais, que dialogam com memórias e esquecimentos de um país tão intenso como o Brasil. Wagner Moura também merece o prêmio de melhor ator, mas a concorrência nessa categoria é intensa, com outras boas atuações de atores como Leonardo DiCaprio e Ethan Hawke.

Em outras categorias importantes, minhas preferências são: Paul Thomas Anderson (melhor direção e roteiro adaptado por Uma Batalha após a Outra), Benicio del Toro ou Sean Penn (ator coadjuvante por Uma Batalha após a Outra) e Jafar Panahi (roteiro original por Foi Apenas um Acidente). Por fim, caso nosso O Agente Secreto não seja premiado na categoria internacional, espero que Foi Apenas um Acidente de Jafar Panahi, seja o vencedor desse prêmio, pelo olhar humano que lança sobre situações de barbárie, infelizmente cada vez mais frequentes no mundo.

Enfim, vamos ao Oscar 2026, repleto de lembranças de diversas edições que assisti em família com meus pais, irmãos, esposa e filhos. Afinal, uma das maiores virtudes desse prêmio, além da estimulante movimentação cinéfila daqueles que gostam de cinema, é a chance de relembrar bons momentos que o cinema nos proporcionou dentro e fora de sua tela encantada de emoções.

Confira algumas categorias de premiação do Academy Awards 2026, cuja cerimônia de entrega ocorrerá no dia 15 de março, domingo, com transmissão pela TV Globo (aberta), pela TNT (fechada) e pelos streamings Max e Globoplay.

Melhor filme

Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet: A vida antes de Hamlet, Marty Supreme, Uma batalha após a outra, O agente secreto, Valor sentimental, Pecadores, Sonhos de trem.

Direção

Chloé Zhao (Hamnet: A vida antes de Hamlet), Josh Safdie (Marty Supreme), Paul Thomas Anderson (Uma batalha após a outra), Joachim Trier (Valor sentimental), Ryan Coogler (Pecadores).

Ator

Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Uma batalha após a outra), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Pecadores), Wagner Moura (O agente secreto).

Atriz

Jessie Buckley ('Hamnet: A vida antes de Hamlet), Rose Byrne (Se eu tivesse pernas, eu te chutaria), Kate Hudson (Song Sung Blue - Um sonho a dois), Renate Reinsve (Valor sentimental), Emma Stone (Bugonia).

Ator coadjuvante

Benicio Del Toro (Uma batalha após a outra), Jacob Elordi (Frankenstein), Delroy Lindo (Pecadores), Sean Penn (Uma batalha após a outra), Stellan Skarsgård (Valor sentimental).

Atriz coadjuvante

Elle Fanning (Valor Sentimental), Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental), Amy Madigan (A hora do Mal), Wunmi Mosaku (Pecadores), Teyana Taylor (Uma batalha após a outra).

Roteiro original

Blue Moon, Foi apenas um acidente, Marty Supreme, Valor sentimental, Pecadores.

Roteiro adaptado

Uma batalha após a outra, Hamnet: A vida antes de Hamlet, Bugonia, Sonhos de trem, Frankenstein.

Filme internacional

Foi apenas um acidente – França, O Agente Secreto – Brasil, Valor Sentimental – Noruega, A voz de Hind Rajab – Tunísia, Sirât – Espanha.

Documentário

The Alabama Solution, Come See Me in the Good Light, Cutting Through Rocks, Mr. Nobody Against Putin, The Perfect Neighbor.

Seleção de elenco

Hamnet: A vida antes de Hamlet, Marty Supreme, Uma batalha após a outra, O Agente Secreto, Pecadores.

Dicas da Semana

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