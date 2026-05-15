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CINE NEWS

Marco Antônio Moreira

Coluna assinada pelo presidente da Associação dos Críticos de Cinema do Pará (ACCPA), membro-fundador da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (ABRACCINE) e membro da Academia Paraense de Ciências (APC). Mestre e Doutor em Artes (PPGARTES) pela UFPA, professor do Curso de Cinema e Audiovisual da UFPA, coordenador-geral do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), crítico de cinema e pesquisador.

Festival de Cannes 2026

Marco Antonio Moreira
fonte

"Natal Amargo", de Pedro Almodóvar (Divulgação)

A edição de 2026 do Festival de Cannes apresenta diversos filmes inéditos, incluindo novos trabalhos de diretores essenciais ao cinema contemporâneo, como Pedro Almodóvar, excelente cineasta espanhol que, desde o final dos anos 1980, vem apresentando vários filmes de altíssima qualidade, muitas vezes premiados e admirados pela crítica especializada. Almodóvar concorre à Palma de Ouro do festival com o filme Natal Amargo (foto).

Entre os filmes mais aguardados e apontados como favoritos estão obras de cineastas já consagrados em Cannes, reforçando a tradição do festival em valorizar o cinema de autor, como Fatherland, de Paweł Pawlikowski, Parallel Tales, de Asghar Farhadi, All of a Sudden, de Ryusuke Hamaguchi, Hope, de Na Hong-jin, e Minotaur, de Andrey Zvyagintsev, um dos nomes mais respeitados do cinema contemporâneo.

Nas sessões especiais de Cannes 2026 misturam-se documentários, filmes independentes e propostas experimentais, como Ashes, de Diego Luna, Avedon (documentário de Ron Howard sobre o fotógrafo Richard Avedon), John Lennon: The Last Interview, de Steven Soderbergh, e Teenage Sex and Death at Camp Miasma, exibido na mostra Un Certain Regard.

O Festival de Cannes sempre foi uma intensa referência cinéfila para aqueles que admiram o cinema, mas, na última década, vem se transformando em um evento mais comercial, no qual, muitas vezes, o entorno das exibições parece se sobrepor ao verdadeiro destaque do festival: os filmes. Em diversos momentos, a cobertura midiática do evento parece priorizar moda, celebridades e glamour, deixando as obras cinematográficas em segundo plano. Tempos modernos?

De qualquer maneira, vale acompanhar os filmes e os premiados do festival para manter nossa cinefilia mais atuante e otimista.

Roda de Cinema

O Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), projeto de extensão do Curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Pará, realizará no dia 28 de maio, às 18h30, mais uma edição da tradicional Roda de Cinema, desta vez dedicada ao universo dos filmes de terror tailandeses. O encontro acontecerá na Casa das Artes, com entrada gratuita e emissão de certificado de participação.

A atividade contará com minha coordenação e mediação, além da participação do pesquisador e estudioso do tema Guilherme de Paiva. O debate pretende ampliar o olhar do público sobre uma das cinematografias mais inventivas do horror contemporâneo, marcada pela atmosfera sobrenatural, pelo suspense psicológico e pelas narrativas ligadas ao folclore asiático. 

Seminário

Será realizado na próxima semana o I Seminário de Pesquisa do LabNeoCine, grupo de pesquisadores de cinema e audiovisual da Universidade Federal do Pará. Durante o seminário, serão apresentadas 11 pesquisas sobre diferentes temas dos Estudos de Cinema, desenvolvidas por professores, doutorandos, mestrandos e bolsistas de iniciação científica. O evento acontece na sala de cinema do Sesc Ver-o-Peso, entre os dias 20 e 22 de maio, das 15h às 18h30.

O LabNeoCine (Laboratório de Análise Neoformalista do Cinema e do Audiovisual) é um grupo de pesquisa fundado em 2022 na UFPA, vinculado ao Curso de Bacharelado em Cinema e Audiovisual e ao Programa de Pós-Graduação em Artes, coordenado pelo Prof. Dr. Alex Damasceno. As pesquisas do grupo partem de perspectivas poéticas, neoformalistas e cognitivistas dos Estudos de Cinema, com base em autores como David Bordwell e Kristin Thompson, investigando relações entre formas fílmicas, contextos históricos e a experiência do espectador.

A programação será dividida em três mesas temáticas: “Cinema Hollywoodiano Contemporâneo”, “Cineastas-Pesquisadores” e “Narrativas, Memórias e Identidade”. Vale conferir!

ABRACCINE

A Associação Brasileira de Críticos de Cinema promoveu a 7ª Sessão ABRACCINE, em Belém, nesta semana. Na sessão, realizada em parceria com o Cine Líbero Luxardo, foi exibido o filme baiano Jamex e o Fim do Medo, dirigido por Ramon Coutinho. O longa apresenta uma narrativa distópica independente que mistura ficção científica e documentário ao explorar um cenário pós-apocalíptico ambientado em Salvador.

A Sessão ABRACCINE acontece em diversas cidades do Brasil com exibições gratuitas seguidas de debates, com o objetivo de estimular a formação de público e ampliar espaços de reflexão sobre a diversidade estética e temática do cinema nacional. Estive presente na sessão representando a ABRACCINE e agradeço a parceria com a direção do Cine Líbero Luxardo.

Dicas da semana

Suspiria, Sombra do Meu Pai e O Estrangeiro (Cine Líbero Luxardo).

À Meia Luz de George Cukor. Com Charles Boyer, Ingrid Bergman, Joseph Cotten (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 19/05. Horário: 19h. Entrada gratuita).

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