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CINE NEWS

Marco Antônio Moreira

Coluna assinada pelo presidente da Associação dos Críticos de Cinema do Pará (ACCPA), membro-fundador da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (ABRACCINE) e membro da Academia Paraense de Ciências (APC). Mestre e Doutor em Artes (PPGARTES) pela UFPA, professor do Curso de Cinema e Audiovisual da UFPA, coordenador-geral do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), crítico de cinema e pesquisador.

Novas (?) estreias nos cinemas

Marco Antonio Moreira
fonte

"Betty Blue", de Jean-Jacques Beineix (Divulgação)

Semana passada, comentei sobre a recorrente tendência de Hollywood de se repetir ao manter ou retomar franquias potencialmente lucrativas, em apostas comerciais que, cada vez mais, buscam evitar riscos artísticos vinculados a novas estéticas e temáticas, bem como a novas histórias e personagens. Nesse sentido, trata-se de um retrocesso artístico que se confirma com uma breve pesquisa sobre as futuras estreias de filmes nos cinemas comerciais nos próximos meses.

Para evidenciar essa questão e informar os leitores sobre os próximos filmes que entrarão em cartaz até julho, apresento uma lista com títulos e datas de estreia, como forma de estimular o senso crítico diante da frequente repetição proposta por Hollywood e, principalmente, valorizar os filmes do circuito alternativo, que podem nos deixar mais entusiasmados com o cinema como arte, a partir de uma programação mais qualitativa e provocadora.

Confira a relação de alguns lançamentos nos cinemas comerciais até julho de 2026:

Abril 

  • Michael: Estreia em 23 de abril. Cinebiografia de Michael Jackson.
  • O Diabo Veste Prada 2: Estreia em 30 de abril. Sequência da produção de 2006.
  • Maldição da Múmia: Estreia em 16 de abril.

Maio

  • Mortal Kombat 2: Estreia em 7 de maio. Continuação da adaptação dos videogames com novos personagens clássicos.
  • The Mandalorian & Grogu: Estreia em 21 de maio. O primeiro longa-metragem da série de Star Wars do Disney+.
  • Backrooms: Estreia em 28 de maio.

Junho 

  • Todo Mundo em Pânico 6: Estreia em 4 de junho. O retorno da franquia de comédia e terror.
  • Se Eu Fosse Você 3: Estreia em 4 de junho. Mais uma sequência da comédia estrelada por Tony Ramos e Glória Pires.
  • Toy Story 5: Estreia em 18 de junho. Woody e Buzz juntos, novamente, em novas histórias.
  • Supergirl: Mulher do Amanhã: Estreia em 25 de junho.

Julho 

  • Minions & Monstros: Estreia em 2 de julho.
  • Moana (Live-action): Estreia em 10 de julho. Adaptação com atores da animação da Disney.
  • A Odisseia: Estreia em 16 de julho. Novo filme de Christopher Nolan (Oppenheimer) com Matt Damon.
  • Homem-Aranha: Um Novo Dia: Estreia em 30 de julho.

Betty Blue

Os filmes franceses sempre despertam minha atenção. A partir desse interesse pela cinematografia francesa, acompanhei a trajetória de Betty Blue (foto), de Jean-Jacques Beineix, desde sua estreia nos cinemas de Belém, no final dos anos 1980. O filme apresenta a história da jovem Betty, que vive a vida intensamente, marcada por um temperamento imprevisível e instável. Ao iniciar um intenso caso de amor com Zorg, tudo pode acontecer em uma relação vivida com tamanha intensidade.

Betty Blue é um belo filme e merece voltar às salas de exibição, para que novas gerações de cinemaníacos possam assisti-lo da melhor forma possível: no cinema. O filme será exibido em cópia remasterizada em comemoração aos seus 40 anos de lançamento. Vale destacar a direção de Beineix, as atuações de Béatrice Dalle e Jean-Hugues Anglade, além da magistral trilha musical de Gabriel Yared. Betty Blue está em exibição no Cine Líbero Luxardo.
Festival de Cinema Europeu

O 2º Festival de Cinema Europeu Imovision acontecerá de 23 a 29 de abril, no Cine Líbero Luxardo. O evento trará 14 filmes inéditos e reconhecidos nos principais festivais internacionais, incluindo cinco produções da França, três da Alemanha, três da Itália, uma da Espanha, uma da Suíça e uma da Polônia. Filmes elogiados pela crítica internacional estão na programação, como 5 Segundos, de Paolo Virzì, e 8 Décadas de Amor, de Julio Medem.

A Imovision é uma das melhores distribuidoras de filmes do Brasil e atua no mercado brasileiro há mais de 35 anos como uma das maiores incentivadoras do melhor cinema mundial, tendo lançado mais de 700 filmes no país.

Dicas da semana

Betty Blue de Jean-Jacques Beineix, O Olhar misterioso do Flamingo de Diego Céspedes e Pai Mãe Irmã e Irmão de Jim Jarmush (Cine Líbero Luxardo).

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