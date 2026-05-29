Tela Brasil Marco Antonio Moreira 29.05.26 16h34 "Xica da Silva", de Carlos Diegues (Divulgação) O lançamento do canal de streaming Tela Brasil, que proporcionará acesso gratuito a diversos filmes brasileiros, é uma das melhores notícias do ano para o cinema nacional. O cinema brasileiro sempre contou com ótimos filmes e excelentes diretores, roteiristas, atores, atrizes e técnicos, que impressionaram pela qualidade de suas obras cinematográficas. No entanto, um circuito de exibição e distribuição vinculado ao monopólio das produções americanas, que desde meados do século XX domina o mercado cinematográfico, muitas vezes dificultou o acesso do público aos filmes nacionais, além de gerar, direta ou indiretamente, preconceitos e comparações injustas entre o nosso cinema e as produções realizadas em escala industrial pelo cinema norte-americano. Os cineclubes, alguns canais de TV aberta e fechada, posteriormente as locadoras de vídeo e plataformas como o YouTube contribuíram significativamente para ampliar o conhecimento sobre a produção nacional. Agora, em tempos de expansão das plataformas digitais, é necessário utilizar as novas tecnologias para ampliar ainda mais o alcance do cinema brasileiro e, assim, gerar novos debates e reflexões. É fundamental questionar o preconceito existente em relação ao cinema brasileiro por meio da própria força dos filmes realizados no país, e um dos melhores caminhos para isso é criar canais permanentes de acesso à produção audiovisual de diversas décadas. Por isso, saúdo a criação do canal de streaming Tela Brasil, serviço público e gratuito totalmente voltado ao conteúdo nacional. Desenvolvida pelo MinC em parceria com a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), a Tela Brasil é uma plataforma dedicada à difusão do audiovisual brasileiro. O serviço será 100% gratuito, com acesso integrado ao Gov.br. Inicialmente, estará disponível apenas na versão web, mas a expectativa é que as versões para iOS e Android sejam lançadas em até 30 dias após sua estreia. A plataforma está disponível desde o dia 30/5/26 com um catálogo de mais de 560 obras audiovisuais, entre curtas, médias e longas-metragens, além de séries. A iniciativa contará também com importantes recursos de acessibilidade, como audiodescrição, legendagem descritiva e Libras. O catálogo reunirá obras clássicas do cinema nacional, como Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha; Xica da Silva (foto), de Cacá Diegues; e A Hora da Estrela, de Suzana Amaral. A seleção também inclui sucessos brasileiros do século XXI, como Carandiru, de Hector Babenco, e Olga (2004), de Jayme Monjardim. A Tela Brasil contará ainda com documentários importantes, como Um Filme de Cinema de Walter Carvalho. Espero que o canal Tela Brasil seja apreciado por cinemaníacos e cinéfilos de todas as idades, contribuindo para fortalecer o acesso, a valorização e a memória do cinema brasileiro. Distribuidora O Canal Curta! anunciou a criação da Curta Distribuidora, nova frente voltada à circulação de filmes e séries brasileiras em cinemas, TV, streaming, plataformas digitais e circuitos culturais. A iniciativa amplia a atuação do grupo no audiovisual nacional, com foco em lançamento, licenciamento e formação de público. Em 2025, a distribuidora realizou sua primeira experiência em salas de cinema com “Cazuza: Boas Novas”, em parceria com a Kajá. Entre os próximos lançamentos estão “Hyldon As Dores do Mundo” de Emílio Domingos e Felipe David Rodrigues e “Mundurukuyü A Floresta das Mulheres Peixe” dirigido pelo Coletivo Audiovisual Munduruku Daje Kapap Eypi. A Curta Distribuidora também recebe projetos em desenvolvimento, finalização e catálogo, especialmente ficções contemporâneas, documentários musicais, obras históricas e filmes de impacto social e cultural. Memórias O projeto de pesquisa Memórias da Cinefilia Amazônida, que coordeno e é vinculado ao curso de Cinema e Audiovisual da UFPA, terá ações culturais mensais na Casa das Artes a partir de junho, com o objetivo de divulgar e ampliar as ações e os agentes culturais de cinema em nossa região. Outras informações sobre o projeto serão divulgadas na próxima coluna Cineclube. Dicas da Semana Tatame de Guy Nattiv e Zar Amir Ebrahimi, Mambembe de Fábio Meira, Perto do Sol é Mais Claro de Regis Faria e Aqui Não Entra Luz de Karoline Maia (Cine Líbero Luxardo). Mostra Retrospectiva dos melhores filmes da 11ª edição do AMAZÔNIA (FI)DOC (Cine Alexandrino Moreira. De 28 de maio a 13 de junho. Entrada gratuita) A Festa de Babette de Gabriel Axel. Com Stéphane Audran, Bodil Kjer, Birgitte Federspiel (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 02/6, às 19h. Entrada gratuita). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave colunas cine news COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Cine News . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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