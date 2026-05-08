Filmes de terror italianos dos anos 1960 e 1970

Esta semana, a Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA) promoveu uma sessão cult seguida de debate sobre Suspiria (1977) (foto), clássico dirigido por Dario Argento e considerado uma das obras mais importantes do cinema de terror italiano dos anos 1970. O filme acompanha uma jovem americana que chega à cidade de Friburgo, na Alemanha, para estudar em uma renomada academia de dança. Entretanto, a atmosfera misteriosa e perturbadora do lugar rapidamente revela que há algo de sinistro por trás da aparente sofisticação da instituição.

Mais do que uma narrativa de horror convencional, Suspiria tornou-se referência pela construção estética ousada, pelo uso expressionista das cores, pela trilha sonora hipnótica da banda Goblin e pela maneira como transforma arquitetura, iluminação e som em elementos fundamentais da experiência cinematográfica. O filme consolidou o estilo autoral de Dario Argento, cineasta que elevou o gênero Giallo (caracterizado pela mistura de suspense policial, violência estilizada e horror psicológico) a um patamar de grande influência artística internacional.

A Itália viveu, entre os anos 1960 e 1970, uma das fases mais criativas e inventivas da história do cinema de terror. Nesse período, diretores italianos combinaram horror gótico, suspense psicológico, erotismo, experimentalismo visual e violência estilizada, criando obras que influenciaram profundamente o cinema contemporâneo. Cineastas como Mario Bava, Lucio Fulci, Sergio Martino e o próprio Dario Argento ajudaram a consolidar uma identidade singular para o terror italiano, marcada pela atmosfera onírica, pelo exagero estético e pela liberdade narrativa.

Entre as obras fundamentais desse período destacam-se O Pássaro das Plumas de Cristal, de Dario Argento; Prelúdio para Matar, também de Argento, Todos os Tons do Medo, de Sergio Martino, Castelo de Sangue, de Antonio Margheriti, A Horrível Dr. Hichcock, de Riccardo Freda e O Fantasma da Ópera, de Renato Polselli.

A iniciativa da Associação de Críticos de Cinema do Pará reforça a importância das sessões comentadas e dos cineclubes como espaços de formação cultural, preservação da memória cinematográfica e ampliação do debate crítico sobre movimentos e estéticas fundamentais da história do cinema mundial.

ACCPA

A Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA) anuncia a realização do II Seminário de Crítica Cinematográfica, previsto para setembro de 2026, reafirmando seu compromisso com o fortalecimento da crítica de cinema e da cultura cinematográfica no estado. Dando continuidade ao sucesso da primeira edição, realizada em 2023, o seminário retorna com a proposta de ampliar o interesse pela importância da crítica cinematográfica, por meio do incentivo a análises, estudos e debates sobre o cinema.

A nova edição contará com temas inéditos e a participação de novos convidados, reunindo críticos, pesquisadores, realizadores e estudantes em um espaço de reflexão e troca de experiências sobre o audiovisual contemporâneo. O II Seminário será realizado novamente em parceria com a Casa das Artes, instituição que sediou e colaborou com a realização da primeira edição.

Amazônia FiDoc

Esta semana, a 11ª edição do Amazônia FiDoc concluiu suas atividades com sucesso, reforçando sua importância para o cenário cinematográfico de Belém e estimulando diversos segmentos do cinema em nossa cidade. Tive a oportunidade de assistir a ótimos filmes e fiquei feliz em acompanhar diversas exibições realizadas no Cine Alexandrino Moreira, no Cine Líbero Luxardo e no Cine Sesc Ver-o-Peso.

A noite de encerramento do festival foi mágica e verdadeiramente cinematográfica. Parabéns a todos os envolvidos nesta importante ação de valorização da cultura cinematográfica, especialmente Zienhe Castro e Manoel Leite. Agradeço também pela oportunidade de atuar como um dos curadores da mostra de longas-metragens do festival desde 2009.

Lab Cine

O Laboratório de Análise Neoformalista do Cinema e do Audiovisual (Lab Neo Cine/PPGARTES-UFPA), coordenado pelo professor Alex Damasceno, realizará o I Seminário Lab Neo Cine entre os dias 20 e 22 de maio, no Sesc Ver-o-Peso, em Belém. O evento reunirá pesquisadores de iniciação científica, mestrado e doutorado em mesas de debates sobre temas ligados aos processos de criação no cinema, formas narrativas, relações entre audiovisual, memória e identidade, além da produção contemporânea do cinema hollywoodiano. Inscrições gratuitas.

Dicas da semana

Suspiria, de Dario Argento, A Sombra do Meu Pai, de Akinola Davies Jr., O Estrangeiro, adaptação do clássico de Albert Camus, de François Ozon (Cine Líbero Luxardo).

Sortilégio de Amor de Richard Quine. Com James Stewart, Kim Novak, Jack Lemmon (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 12/5. Horário: 16h. Entrada gratuita).