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Marco Antônio Moreira

Coluna assinada pelo presidente da Associação dos Críticos de Cinema do Pará (ACCPA), membro-fundador da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (ABRACCINE) e membro da Academia Paraense de Ciências (APC). Mestre e Doutor em Artes (PPGARTES) pela UFPA, professor do Curso de Cinema e Audiovisual da UFPA, coordenador-geral do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), crítico de cinema e pesquisador.

Indicações de filmes nos canais de streaming

Marco Antonio Moreira
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"Man on the Run" (Divulgação)

Com o fortalecimento dos canais de streaming e a ampliação da oferta de filmes de diversos gêneros, muitas opções interessantes merecem indicação aos cinéfilos e cinemaníacos. Um dos serviços essenciais para a ampliação da cinefilia no Brasil é o Belas Artes à La Carte, que pertence ao Grupo Belas Artes, comandado por André Sturm. A plataforma, lançada em 2020, integra um conjunto de iniciativas que inclui o tradicional cinema de rua paulistano Cine Belas Artes e a distribuidora Pandora Filmes.

Nela, é possível acessar tanto filmes recentes quanto clássicos, sempre com uma curadoria criteriosa que valoriza a cultura cinematográfica. Entre os destaques estão Viver de Akira Kurosawa, e o documentário Andrei Tarkovsky O Cinema como Oração, dedicado à obra do genial cineasta Andrei Tarkovsky.

Como cinéfilo e beatlemaníaco, destaco ainda o documentário Man on the Run, que aborda a trajetória musical de Paul McCartney após o fim dos The Beatles. Outra indicação especial é Sua Única Saída de Park Chan-wook, considerado um dos melhores filmes recentes pela crítica especializada.

Espero que estas e outras sugestões proporcionem excelentes sessões de cinema aos leitores!

Man on the Run (2023) de Morgan Neville. Documentário que acompanha a trajetória de Paul McCartney após o fim dos Beatles, destacando sua reinvenção artística e carreira solo. Depoimentos e cenas inéditos torna esse trabalho especial, principalmente para quem acompanha a carreira de Mccartney (Amazon Prime)

Viver (1952) de Akira Kurosawa. Um burocrata descobre estar com uma doença terminal e decide dar sentido à sua vida por meio de uma ação transformadora. Uma obra-prima de Akira Kurosawa, um dos maiores cineastas da sétima arte. Prêmio Especial do Júri no Festival de Berlim (Belas Artes)

image "Viver" (1952), de Akira Kurosawa (Divulgação)

Andrei Tarkovsky: O Cinema como Oração (2019) de Andrey A. Tarkovsky.  Documentário que reúne reflexões, arquivos e pensamentos de Andrei Tarkovsky sobre arte, cinema e espiritualidade. Dirigido pelo filho de Tarkovsky, este documentário foi destaque em festivais internacionais e teve intenso reconhecimento crítico por seu valor histórico e artístico sobre a obra deste gênio do cinema (Belas Artes)

Antes da Revolução (1964) de Bernardo Bertolucci. Jovem burguês vive conflitos políticos e existenciais na Itália dos anos 1960, refletindo tensões ideológicas da época. Um dos melhores filmes de Bertolucci. O filme fez parte da seleção oficial do Festival de Cannes e é considerado um marco do cinema autoral italiano (Belas Artes)

 Sua única saída (2025) de Park Chan-wook. Depois de ficar desempregado por vários anos, um homem elabora um plano único para conseguir um novo emprego: eliminar sua concorrência. Melhor Direção no Festival de Cannes (Mubi).

Foi apenas um acidente (202) de Jafar Panahi. Vahid, um mecânico, por acaso, cruza o caminho do homem que acredita ter sido seu torturador na prisão. Movido pelo desejo de vingança, ele o sequestra, determinado a obter uma confissão. Palma de Ouro no Festival de Cannes (Mubi).

Madame Bovary (1991) de Claude Chabrol. Adaptação do romance de Gustave Flaubert sobre uma mulher insatisfeita com a vida conjugal e em busca de paixão. Excelente atuação de Isabelle Huppert que ganhou o prêmio de Melhor Atriz no Festival Internacional de Cinema de Moscou (Mubi).

Roda de Cinema

O Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), sob minha coordenação, promoveu, no dia 25 de março, na Casa das Artes, uma Roda de Cinema dedicada aos 100 filmes essenciais do Cinema Fantástico Brasileiro, de acordo com a seleção publicada pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (ABRACCINE). Foi um interessante momento de cinefilia, com diversas informações e reflexões sobre uma temática que merece mais atenção da crítica especializada e do público. Agradeço à direção e à equipe da Casa das Artes, bem como ao público presente, por participarem desta ação de cultura cinematográfica.

Estreias

O Cine Líbero Luxardo apresenta novas estreias: Memórias de um Verão de Charlie McDowell, A Vida Secreta de Meus Três Homens de Letícia Simões, o documentário A Hora do Recreio de Lúcia Murat e Depois do Fogo de Max Walker.

No circuito comercial, os destaques da semana são as estreias de Nuremberg de James Vanderbilt e Velhos Bandidos de Cláudio Torres com Fernanda Montenegro.

Dicas da Semana

A Graça de Paolo Sorrentino (Cine Líbero Luxardo).

Lírio Partido de David W. Griffith. Com Lilian Gish. Um clássico do cinema silencioso (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 31/03. Horário: 19h. Entrada franca). 
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